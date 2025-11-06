La gripe aviar confina a todas las gallinas y hace subir el precio del huevo

No es una medida nueva, ya se ha tomado en otras ocasiones, pero este nuevo "confinamiento" de aves de corral se produce en plena escalada del precio del huevo, y puede hacer que a partir de ahora se encarezca aún más.

En España no hay casos detectados en granjas desde el pasado 18 de octubre, pero ya se han tenido que sacrificar millones de aves afectadas por focos de gripe aviar, y lo mismo ha pasado en otros países. Si se reduce el número de aves disminuye también la producción de carne de pollo y de huevos -tanto para consumo interno como para exportaciones- y eso reduce la oferta y dispara la demanda de estos productos básicos. Conclusión: el precio sube.

En España, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios OCU, la docena de huevos se ha encarecido 1 euro en el último año y medio. Tan solo en lo que llevamos de 2025 su precio se ha incrementado un 50%, y son hasta un 137% más caros si lo comparamos con lo que costaban hace cuatro años.

Prohibido criar aves de corral al aire libre

Para evitar que la gripe aviar haga más estragos en el sector, desde el próximo lunes 10 de noviembre estará prohibido criar aves de corral al aire libre, algo que afecta especialmente a las gallinas ponedoras de huevos camperos y ecológicos. Estarán obligadas a vivir bajo techo, protegidas y alejadas de cualquier contacto con aves silvestres y pájaros que son las especies en las que la enfermedad se ha extendido de forma considerable en las últimas semanas.

Es una medida temporal hasta que el nivel de riesgo de contagio disminuya, pero va a tener de inmediato consecuencias para el consumidor.

Además de la subida de precio ya citada, Manuel López Toribio, Gerente de la empresa Granja a Huevo de Córdoba recuerda que la calidad no va a ser la misma: "porque al final no es lo mismo una gallina que esté encerrada dentro de una nave, que una gallina que esté suelta en el campo como lo están las nuestras".

Ahora bien, desde la Interprofesional del Huevo INPROVO se recuerda que consumir este producto es totalmente seguro y que no existe riesgo de contagio de gripe aviar al ser humano mediante el consumo de huevo cocinado.

