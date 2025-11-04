Buscador: Encuentra a los más ricos de tu comunidad, según la lista Forbes 2025

El patrimonio conjunto de los 100 españoles más ricos suma 258.870 millones de euros, un 7% más que los 242.000 millones del año anterior, en lo que supone el segundo incremento consecutivo tras las recuperación pospandemia. En esta ocasión, cabe destacar un matiz inédito: la cabeza del ranking se encoge, mientras la base se ensancha. El crecimiento no viene del trono (sigue liderando Amancio Ortega), sino del resto de la corte por primera vez en años. Este matiz se puede explicar entendiendo el contexto. Los tipos de interés siguen altos, el consumo interno se frena y la bolsa ha corregido los excesos de 2024, especialmente en el sector textil. También se ha consolidado la fortaleza de los bancos, la salud y los servicios.

Aunque prácticamente todos los nombres son los mismos, las posiciones, los sectores y las dinámicas se mueven. España tiene más millonarios que nunca, pero su podio ya no es tan monolítico como antes.

Encuentra a los más ricos de tu comunidad

Madrid y Cataluña vuelven a posicionarse como los principales polos de concentración de riqueza. La capital reafirma su liderazgo como epicentro financiero del país. Con 29 posiciones en el ranking, acumula 46.788 millones de euros. No es solo que Madrid encabece el ranking en número de millonarios, sino que también presenta una riqueza media de 1.613 millones de euros, lo que la mantiene en la cima.

En segunda posición se encuentra Cataluña con 28 posiciones, que acumulan 29.723 millones de euros, y una riqueza media de 1.062 millones, consolidando su papel como motor económico diversificado.

En tercer lugar se ubica Galicia, con 7 grandes fortunas que concentran 129.850 millones de euros. Es la comunidad con la mayor riqueza media individual, con 18.550 millones por persona. La Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco también destacan.

A continuación, puedes utilizar este buscador de Antena 3 Noticias para localizar a los más ricos de tu comunidad, según la lista Forbes.

Amancio Ortega y su hija suman más de 120.000 millones

El hombre más rico de España sigue siendo Amancio Ortega. El fundador de Inditex acumula 109.900 millones de euros, casi 10.300 millones menos que en 2024. Su fortuna se ha reducido un 8,6%, arrastrada por la corrección bursátil de la compañía y el enfriamiento del sector textil, el gran perdedor del año (–10.590 millones en conjunto).

Su hija, Sandra Ortega, también ajusta cifras: 10.000 millones, frente a los 10.390 millones del ejercicio anterior. Entre padre e hija suman más de 120.000 millones, casi la mitad del total de la lista.

La familia Del Pino

Por su parte, Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, aumenta su fortuna hasta los 8.000 millones, desde los 7.150 millones del año pasado. Su hermana María del Pino alcanza 4.200 millones, y Leopoldo del Pino, 2.000 millones, lo que consolida a la familia como el segundo gran núcleo patrimonial de España, con un peso que va en aumento en el sector de infraestructuras (+2.870 millones).

Juan Roig, una de las mayores subidas del año

Juan Roig ha protagonizado una de las mayores subidas del año: 7.900 millones, frente a los 5.780 millones de 2024 (+36,7%). Hortensia Herrero, su esposa, también despega: 4.400 millones, +1.150 millones en solo 12 meses.