Los estafadores hacen su agosto con la reventa de entradas a grandes eventos

Una redactora de Antena 3 Noticias lo ha podido comprobar personalmente. Se comunicó con una persona que decía disponer de tres entradas para el último concierto de Taylor Swift en Madrid:

- "¿Sigues teniendo las entradas del concierto?", pregunta la periodista al supuesto vendedor.

- "Sí, sí, tengo tres, responde al otro lado del teléfono".

- "¿Y no podemos vernos en persona?"

- "No, no puedo. Mira si las quieres me mandas ahora 50 euros de adelanto por Bizum y lo demás después", corta tajante el interlocutor.

Si las ganas de ver en directo a la cantante norteamericana hubieran sido mayores que su prudencia, nuestra compañera finalmente se hubiera quedado sin su dinero y, por supuesto, sin las entradas. Pero hay cientos de engañados que se dieron cuenta demasiado tarde de que el supuesto vendedor podía desaparecer después de recibir el dinero o bien enviarnos unas entradas falsas que no nos hubieran servido para entrar al concierto.

Es el caso de Andrea. Se interesó por un anuncio que ofrecía entradas para el Santiago Bernabéu, pero en este caso para seguir en directo por pantallas gigantes la final de la Champions League que este fin de semana juega el Real Madrid en Wembley.

Ella le contactó y nos asegura que el supuesto vendedor incluso se comprometió a enviarle una foto suya con el DNI para darle todas las garantías de que aquello no era una estafa. Pero en el mismo momento en que le pagó el dinero solicitado, las cosas cambiaron: "Que no contestaba, que no él tenía las entradas sino un amigo". Andrea ya lo tiene claro: "Me han tomado el pelo".

Cómo evitar que nos estafen con la venta de entradas

Pero hay formas de evitar estos fraudes, o al menos de sospechar de determinados anuncios. Por ejemplo, si el precio es casi una ganga lo más normal es que no sea muy limpio. En redes encontramos un anuncio que nos ofrecía un día antes una entrada para el concierto de Taylor Swift en palco por 150 euros. En esa zona privilegiada del estadio los precios oficiales oscilaban entre 1.300 y 4.500 euros.

Intentamos descubrir cuál es el truco contactando con el vendedor y lo primero que hace es pedirnos un Bizum de 50 euros, tan solo para reservarlas. Le pedimos quedar en persona pero resulta imposible, el estafador nos exige que le hagamos la transferencia de forma inmediata, algo que obviamente no hacemos.

En otros casos la estafa es algo más elaborada. A Guille sí le llegaron las entradas para el concierto, con su código QR incluido. Pero cuando pasaron los tickets por los lectores para acceder al estadio se dieron cuenta de que no eran auténticas y que se habían quedado sin dinero y sin concierto.

Algo parecido le sucedió a Aarón. "No era nada sospechoso, nos mandó hasta una foto de su DNI, pero cuando le pagamos nos bloqueó y nos quedamos sin las entradas".

Algunos usuarios de internet se dedican a señalar diversas cuentas especializadas en estafar a la gente mediante este "timo de las entradas", usuarios que recomiendan confiar solo en páginas de reventa oficiales.

