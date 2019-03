Estados Unidos detecta "fallos evidentes" en las agencias de calificación del país

En un informe realizado tras examinar a diez agencias de calificación crediticia que operan en el país, la SEC destaca que, pese a los cambios realizados por algunas de las entidades analizadas para mejorar sus operaciones, ha identificado varios motivos de preocupación en cada una de ellas.

En concreto, las investigaciones de la SEC han constatado la existencia en algunos casos de errores "evidentes" en el seguimiento de los procedimientos y las metodologías de los ratings, en la publicación oportuna y precisa de los análisis, en el establecimiento de estructuras internas de control eficaces en los procesos de análisis y en la gestión de forma adecuada de los conflictos de intereses.

Ante esta situación, el informe incluye varios recomendaciones a las agencias examinadas para solucionar las preocupaciones subrayados por los investigadores, aunque la SEC apunta que en algunos casos ya se han tomado medidas para hacer frente a estos problemas.



El director de la oficina de Inspecciones y Análisis de la SEC, Carlo V. di Florio, señaló que estos informes demuestran una "supervisión mejorada" por parte de la Comisión del papel de las agencias de rating. "Hemos contratado expertos y fortalecido la supervisión general y el proceso de examen para proteger mejor a los inversores, garantizar la integridad del mercado y facilitar la formación de capital", añadió.

Por su parte, el director adjunto de la oficina, Norm Champ, mostró su confianza en que las agencias de calificación solucionen los problemas detectados por el informe de forma "oportuna y eficaz", y aseguró que vigilarán estos progresos en el marco de los revisiones anuales.



El análisis realizado por la SEC a las agencias de rating obedece a las exigencias de la nueva normativa Dodd-Frank aprobada en 2010, que impuso nuevos informes y requisitos de evaluación para mejorar la regulación y supervisión de estas agencias, incluida al menos una revisión anual.

Las diez agencias analizadas son Fitch, Moody's, Standard & Poor's (S&P), Japan Credit Rating Agency (JCR), A.M. Best, DBRS, Egan-Jones, Kroll Bond Rating Agency, Morningstar Credit Ratings y Rating and Investment Information (R&I).