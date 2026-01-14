Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El SEPE busca trabajadores para nuevas ofertas de teletrabajo y sueldos de hasta 50.000 euros

El SEPE ha comunicado la existencia de nuevas vacantes que, además, permiten la modalidad de trabajo en remoto. Esta bolsa laboral recoge ofertas que, en algunos casos, pueden alcanzar una remuneración de 50.000 euros anuales.

Entrevista de trabajo

Entrevista de trabajoPixabay

Antena 3 Noticias
Las nuevas ofertas del SEPE, publicadas a través del portal Empléate, tienen como objetivo cubrir la demanda de diversos perfiles en distintas localidades de España:técnicos administrativos, comerciales, atención al cliente, soporte y programación, así como perfiles más especializados en sectores técnicos o de servicios. Algunas de las ofertas publicadas alcanzan, además, un sueldo bruto anual de 50.000 euros. En general, estas vacantes requieren personas con cierta experiencia y exigen un grado de responsabilidad mayor. Sin embargo, no todas las ofertas de empleo exigen experiencia: muchas de ellas están accesibles incluso para quienes buscan su primer empleo, lo que amplía el espectro de personas interesadas.

En general, más allá de las condiciones y la remuneración de cada uno de los puestos vacantes, la modalidad de teletrabajo completo o formato híbrido (algunos días de forma presencial y otras desde casa) resulta un aliciente fundamental para muchas personas que buscan no solo la estabilidad económica, sino la posibilidad de conciliar la vida laboral y personal.

Perfiles demandados por el SEPE

La nueva bolsa del SEPE está dirigida a un rango amplio de perfiles: desde puestos altamente especializados con mayor responsabilidad y remuneración hasta oportunidades para personas con poca experiencia o, incluso, sin experiencia previa. En concreto, estos son algunos de los perfiles descritos:

  • Técnicos administrativos encargados de licitaciones, soporte administrativo o gestión documental
  • Profesionales de soporte, desarrollo o programación: técnicos de soporte-programación, desarrolladores e ingenieros de servicio, entre otros
  • Profesionales comerciales y comerciales especializados, representantes de ventas, asesores, etc
  • Atención al cliente, administración y gestión documental

Como se puede observar, existe un amplio rango de opciones. Además, los requisitos respecto al nivel educativo y formación laboral son también diversos y se corresponden con el grado de responsabilidad y exigencia de cada puesto: se exigen desde titulaciones educativas básicas (Educación Secundaria Obligatoria) hasta títulos de Formación Profesional y grados universitarios (algunos de ellos con especializaciones concretas).

¿Cómo se opta a estas vacantes del SEPE?

No existe ninguna diferencia respecto al proceso de aplicación para cubrir este tipo de vacantes. Para optar a cada una de ellas debe seguirse el mismo procedimiento que para otras convocatorias del SEPE:

  • Accede al portal electrónico del Servicio Público de Empleo Estatal : Empléate
  • Revisa las vacantes disponibles. Dentro del sistema puedes realizar una búsqueda a través de filtros para encontrar aquellas ofertas con modalidad de trabajo en remoto o híbrido
  • Revisa los requisitos específicos para cada vacante y selecciona aquellas que se ajustan a tu formación
  • Realiza la solicitud siguiendo los pasos y trámites indicados en el sistema

Antes de tomar una decisión en firme, recuerda que existe una diferencia importante entre la modalidad de teletrabajo completa (o totalmente en remoto) y la modalidad híbrida: en el primer caso, la totalidad de la jornada laboral se desarrolla desde el domicilio que indiques como lugar de trabajo; en el segundo caso, habrá jornadas o periodos específicos en los que tengas que acudir de forma presencial al lugar físico de trabajo indicado en la oferta. Toda esta información aparece en la descripción de cada una de las vacantes, así que asegúrate de tener claro el proceso y sus implicaciones.

