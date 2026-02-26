Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Polémica por el uso del Bono Cultural para pagar reservados en una discoteca de Madrid

El Ministerio de Cultura aparta temporalmente a un local nocturno del programa tras difundirse un vídeo en redes en el que un grupo de jóvenes paga un reservado con el Bono Cultural Joven.

Polémica por el uso del Bono Cultural para pagar reservados en una discoteca de Madrid

Unos jóvenes usan el bono cultural para pagar reservados en una discoteca de Madrid

Paz Bailón
Publicado:

"Tenemos seis con Bono Cultural". Así arranca el vídeo que ha desatado la polémica. En las imágenes, un grupo de jóvenes utiliza el Bono Cultural Joven, la ayuda de 400 euros que concede el Gobierno al cumplir los 18 años, para acceder a un reservado en una discoteca de Madrid, un servicio que podría incluir copas.

La difusión del vídeo en redes sociales ha provocado la reacción inmediata del Ministerio de Cultura, que ha decidido apartar de forma cautelar a la discoteca del programa del Bono Cultural hasta que se esclarezcan los hechos. Desde el Ministerio advierten además de que, si se demuestra un uso fraudulento de la ayuda, los beneficiarios tendrán que devolver el dinero, ya que existen mecanismos de comprobación.

Según la normativa, el bono es válido para espectáculos, actuaciones y eventos culturales, independientemente del lugar en el que se celebren. Sin embargo, no puede destinarse al consumo de alcohol ni a servicios que no tengan un carácter cultural claro.

La explicación del dueño de la discoteca

El propietario del local se ha defendido asegurando que en la discoteca se organizan "eventos culturales", como actividades de running o racing, y que la compra de entradas con el Bono Cultural está habilitada también a través de plataformas ajenas a la empresa. "Esto también es cultura", sostiene. Desde el sector, Vicente Pizcueta, portavoz de España de Noche, recuerda que "ninguna de estas experiencias puede incluir la adquisición de consumiciones", subrayando que el uso del bono debe ajustarse estrictamente a lo que marca la ley.

La polémica está servida

Entre los propios jóvenes, el debate también está servido. Algunos reconocen conocer a personas de su entorno que han utilizado el Bono Cultural para irse de fiesta, mientras otros consideran que se trata de "desaprovechar una oportunidad" pensada para fomentar el acceso a la cultura.

Ahora, el foco está en quienes ya compraron esas entradas: deberán justificar exactamente en qué gastaron el dinero del bono. El Ministerio insiste en que, si se confirma un uso indebido, se exigirá la devolución de las cantidades, reforzando el mensaje de que el Bono Cultural no es una ayuda sin control.

