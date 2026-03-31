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Entramos en el dúplex en venta por 11,3 millones en Madrid

La vivienda se dispara un 14,3% en los primeros tres meses de 2026. Madrid registra la mayor subida de precios con un aumento del 19,2%.

Imagen de archivo compra y venta

Así es el dúplex en venta por 11,3 millones en Madrid | Antena 3 Galicia

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María Sáez
Publicado:

La subida de precios en el mercado inmobiliario no cesa en lo que va de año, según apuntan los datos obtenidos del informe IMIE mercados locales 2026. En estos primeros tres meses del año, la viviendase encarece un 14,3%, llegando a marcar un total de 1.987 euros por metro cuadrado.

Descontando el 3,3% de los efectos en la inflación que ha dejado la guerra en Oriente Próximo en el mes de marzo, los precios han subido un 11,8% en términos reales.

Sin embargo, el incremento no golpea todas las comunidades autónomas por igual. En concreto, la Comunidad de Madrid ha registrado las mayores subidas con un aumento del 19,2% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados por 'Tinsa by Accumin'.

Entramos en una de las viviendas de lujo de Madrid

En concreto, la capital ofrece una de las casas más caras del mercado. Valorada en 11,3 millones de euros, Oriol Roca, asesor de la oficina privada de Engels & Völkers, nos abre las puertas de este dúplex. La vivienda cuenta con cuatro dormitorios dobles con un cuarto de baño cada uno. A su vez, cuenta con otras habitaciones lúdicas como una sauna o su propia sala de cine. Incluso, a la segunda planta puede accederse mediante ascensor o escalera.

El comprador de esta clase de viviendas, según ha apuntado Oriol Roca, suele asociarse con personas de origen latinoaméricano de muy alto poder adquisitivo que "saben muy bien lo que quieren". Además, el perfil suele estar ya asentado en la capital madrileña, pues las visitas para compra que realizan acaban resultando exitosas, en su mayoría.

Hay una diferencia del 70% entre las casas más baratas y más caras de España

Extremadura destaca como la comunidad más barata del país. La vivienda se situaba en 1.024 euros por metro cuadrado a finales de 2025, mientras que la media nacional, fijada en 2.085 euros.

Aun así, la región sigue la misma tendencia que la mayoría del país. Ha marcado un incremento anual del 5,7% que refleja una tendencia al alza, aunque más moderada que la media española.

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