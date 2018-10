Las encuestas indican que la mayoría de los trabajadores no hará huelga

Pocas paredes hay ya en las que no se recuerde que el 29S hay huelga. A dos días de la convocatoria, los sindicatos siguen trabajando. Panfletos, carteles y pancartas intentan lograr adhesiones para la protesta. La maquinaria sindical no para, pero el ambiente en la calle es otro.

Entre ruido de secadores Miriam charla con sus clientas. Hablan de la huelga. No abrirá la peluquería por miedo a los piquetes. "Como las clientas no han pedido cita ese dia, no vamos a abrir, y además asi evitamos riesgos con los piquetes"

Para otros, como Jorge, la pregunta es si podrá continuar con sus planes ese dia. Empieza el curso en el Reino Unido. Hará la maleta, pero no sabe donde dormirá el miércoles. "Reservé con mucha antelacion, desconociendo lo de la huelga, y ahora, la única solucion que me han dado, es que el mismo día del vuelo, si es cancelado, darme otro vuelo otro día si hay disponible o devolverme el importe", afirma resignado.

Según las encuestas, el seguimiento de la huelga no será mayoritario, el miércoles se sabrá si se equivocan.