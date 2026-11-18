El Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) ha desconvocado la huelga prevista para este jueves tras alcanzar un acuerdo con Adif. El pacto contempla medidas para evaluar las necesidades de personal, regular los tiempos de actividad y mejorar las condiciones laborales de los responsables de gestionar el tráfico ferroviario.

La convocatoria había generado incertidumbre entre los usuarios ante la posibilidad de que sus trayectos se vieran afectados por los paros.

Adif estudiará las necesidades de personal

Entre los compromisos alcanzados, Adif elaborará un estudio para conocer las necesidades de personal en los centros de circulación. A partir de sus conclusiones, solicitará una oferta de empleo público (OEP) extraordinaria para incorporar trabajadores de circulación antes de la convocatoria ordinaria de 2027.

El acuerdo también recoge la regulación de los tiempos máximos de actividad continuada y de trabajo durante una jornada, así como la duración mínima de los descansos y los procedimientos de toma y deje del servicio.

Dos horas de actividad continuada como máximo

La actividad de control del tráfico ferroviario no podrá superar las dos horas consecutivas y deberá contar con una pausa mínima de treinta minutos.

Por último, Adif se compromete a mejorar la formación continua de los trabajadores, apostando por una mayor experiencia práctica mediante el uso de simuladores actualizados y la realización de simulacros. Además, se dará más importancia al aprendizaje práctico frente a la elaboración de la libreta de prácticas.