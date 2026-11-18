Hay que remontarse al año 2018 para encontrar a un Pedro Sánchez que aseguraba que "sin Presupuestos, no hay nada que gobernar", y que "es tan útil como un coche sin gasolina". Sánchez responde ocho años después en una entrevista en Espejo Público con Susanna Griso asegurando que aun "con los Presupuestos prorrogados, hemos aumentado las inversiones en el sistema ferroviario" al abordar la calidad del sistema ferroviario español tras la última tragedia ferroviaria en Urda, el choque de dos trenes por el que murieron 69 personas.

Susanna Griso ha señalado que el ya exministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró que invirtió en mantenimiento de la red ferroviaria, lo que le permitió esa prórroga presupuestaria, y destaca ante el presidente que "Gobernar sin Presupuestos tiene consecuencias y son consecuencias muy graves", en referencia a las recientes tragedias ferroviarias. Sánchez considera que "no es este caso".

"Hemos multiplicado por 20 la inversión entre Madrid y Sevilla"

El presidente del Gobierno destaca que "el vicepresidente Cuerpo, que se ha hecho cargo ahora mismo del Ministerio de Transportes, ha blindado según criterios técnicos propuestos por Adif una inversión de aquí a 2030 de 19.000 millones de euros para la seguridad de nuestro sistema ferroviario. Es más, desde que yo soy presidente del Gobierno, nosotros hemos multiplicado por 20 la inversión entre Madrid y Sevilla en la línea de alta velocidad". Destaca que "hemos tardado 15 años, de los cuales 8 años yo llevo al frente del Gobierno, en revertir los recortes en el sistema ferroviario".

Sánchez hace referencia a los datos: "en 2011, la inversión en mantenimiento en nuestro sistema ferroviario estaba en 700 millones de euros. En 2018, cuando yo llegué al Gobierno, estaba en 700 millones de euros. Es decir, en términos reales, había reducido descontando la inflación".

Aún así, el líder del Ejecutivo destaca que "en situaciones como con unos Presupuestos prorrogado, hemos conseguido aumentar esa invesrión a 1.100 millones de euros. Por tanto, es evidente que se pueden hacer esfuerzos, los hemos hecho y, sin duda alguna, necesitamos hacer más esfuerzos", reconoce.

Sobre financiación irregular

En 2016, tal y como se ha podido ver en las imágenes emitidas en la propia entrevista, Sánchez pedía la dimisión de Mariano Rajoy por los casos de corrupción que afectaban al Partido Popular. Susanna Griso le ha preguntado si el Pedro Sánchez de entonces pediría ahora la dimisión del actual presidente. "Aquí hay una condena, en nuestro caso no es así", ha sido la respuesta del jefe del Ejecutivo, que ha defendido la transparencia de su partido y ha asegurado que el PSOE no se ha financiado ilegalmente. "Absoluta tranquilidad, no nos hemos financiado irregularmente".