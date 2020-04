Denuncian que hay más absentismo laboral por miedo al contagio ante la falta de material de protección frente al coronavirus

Para acudir a las empresas a trabajar cada día durante el estado de alarma por coronavirus hay que tomar una serie de medidas de protección, como control de temperatura, entrega de un kit de seguridad, guantes, etc.

Así debería ser pero no ocurre al 100%. "A las empresas no nos están abasteciendo y en las farmacias no hay" asegura el empresario Juan Genil.

Para Santiago Salvacor Cardo, presidente de ASIVALCO "Es el mayor problema que hay en estos momentos", el de la falta de material de protección y esto está provocando que, por ejemplo, en Madrid la vuelta este siendo más lenta de lo previsto.

"Las empresas ha preferido que se incorpore muy poco a poco su personal" asegura Miguel Garrido , presidente de CEIM.

Otro ejemplo lo encontramos en Tenerife, en la residencia de mayores "Madre del Redentor" donde reconocen que en el tema de materiales "pues estamos prácticamente a cero".

En Cataluña estiman que hay 6.000 trabajadores de baja

En Cataluña denuncian que unos 6.000 de estos trabajadores están en su casa de baja, sin saber si están infectados o no porque no hay test y advierten, también, de la escasez de mascarillas, geles o guantes en la industria. Fomento del Trabajo asegura que "el 50 por ciento de las empresas no tienen este material y eso provoca absentimo entre los trabajadores por miedo al contagio"

El absentismo laboral es uno de los principales problemas porque dificulta, aseguran, que la economía del país se reactive.