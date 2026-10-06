Cuándo se cobra el paro en octubre 2026: fechas de pago y entidades que lo adelantan

Las prestaciones y subsidios por desempleo que gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se abonan, con carácter general, entre los días 10 y 15 de cada mes.

Se trata del plazo habitual en el que los beneficiarios reciben el pago correspondiente al mes anterior. Este mes, el calendario apunta a que:

- El 10 de octubre de 2026 será la fecha de referencia establecida por el SEPE.

Al caer en sábado, el ingreso oficial podrá efectuarse el siguiente día hábil, es decir, el lunes 12 de octubre.

Sin embargo, ese día coincide con la Fiesta Nacional de España, festivo en todo el país, por lo que el pago oficial podría trasladarse al martes 13 de octubre.

En cualquier caso, el plazo habitual para recibir la prestación se mantiene dentro de la primera quincena del mes.

Este calendario es el que sigue el organismo público, aunque no siempre coincide con el día en que el dinero aparece en la cuenta bancaria.

Los bancos que suelen adelantar el paro

Desde hace varios años, numerosas entidades financieras optan por anticipar el abono de las prestaciones por desempleo a sus clientes.

Esto explica que dos personas que cobran la misma ayuda puedan recibir el dinero en días distintos. Entre los bancos que habitualmente adelantan el ingreso figuran:

CaixaBank

BBVA

Santander

ING

Bankinter

Unicaja

Abanca

Cajamar

Quienes tengan domiciliada la prestación en alguno de estos bancos podrían recibir el dinero durante los primeros días del mes, previsiblemente entre el 5 y el 9 de octubre.

En cambio, quienes cobren en entidades que no adelantan el ingreso lo más probable es que vean reflejado el pago entre el 13 y el 15 de octubre, una vez superado el fin de semana y el festivo nacional.

En cualquier caso, conviene recordar que se trata de fechas orientativas. Cada banco puede modificar su calendario de pagos en función de sus propios procesos internos, por lo que pequeñas variaciones de uno o dos días entran dentro de la normalidad.

Si el ingreso del SEPE no llega, ¿qué conviene hacer?

Aunque es habitual consultar la cuenta en los primeros días del mes, no hay que interpretar un retraso de unas horas o de un par de días como un problema.

En octubre, además, la coincidencia del calendario con un fin de semana y un festivo puede hacer que algunos ingresos tarden algo más de lo habitual.

Si el dinero todavía no aparece en la cuenta una vez superada la primera quincena del mes, lo más recomendable es:

Comprobar primero que no exista ninguna incidencia con la entidad bancaria

Revisar también que la cuenta donde se recibe la prestación sigue siendo la correcta y que no ha habido cambios en los datos facilitados al SEPE

Si todo está correcto y el ingreso sigue sin efectuarse después del plazo habitual, será el momento de contactar con el banco y, posteriormente, con el SEPE para conocer el estado del expediente y confirmar que el pago se ha tramitado correctamente.