Cursos gratuitos del SEPE para hacer online en octubre de 2026

Con el inicio del otoño y la vuelta a la rutina tras el verano, muchas personas aprovechan octubre para retomar objetivos personales y profesionales. Es un mes en el que aumenta el interés por la formación, ya sea para encontrar un empleo, reciclar conocimientos o mejorar las competencias necesarias para acceder a nuevas oportunidades laborales.

En este contexto, los cursos gratuitos y online del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) siguen siendo una alternativa muy demandada por trabajadores, autónomos y personas desempleadas.

La oferta formativa se mantiene activa durante todo el año y reúne programas de diferentes niveles y especialidades.

Gracias a su modalidad online, los alumnos pueden avanzar a su propio ritmo y adaptar el estudio a sus horarios, una ventaja especialmente valorada por quienes compaginan la formación con un empleo o con responsabilidades familiares.

¿Qué cursos gratuitos ofrece el SEPE en octubre de 2026?

El catálogo de formación del SEPE incluye cursos relacionados con algunas de las áreas que actualmente cuentan con una mayor demanda de profesionales.

Destacan las competencias digitales, el marketing digital, la programación, la administración, la atención al cliente, los idiomas, la gestión empresarial o la ciberseguridad .

. También existen itinerarios específicos para adquirir conocimientos en sectores concretos o mejorar habilidades transversales cada vez más valoradas por las empresas.

Muchos de estos cursos están disponibles a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) y de otras entidades colaboradoras autorizadas.

La formación se desarrolla íntegramente por internet, lo que permite acceder a los contenidos desde cualquier lugar y organizar el aprendizaje sin necesidad de desplazamientos.

Además, al finalizar con éxito el programa correspondiente, es habitual que los participantes obtengan un certificado o diploma acreditativo, un documento que puede incorporarse al currículum y servir para demostrar la formación adquirida durante procesos de selección o promoción profesional.

Cómo inscribirse y qué requisitos hay que cumplir

Las personas interesadas pueden consultar la oferta de cursos a través de las plataformas oficiales del SEPE y de Fundae, donde se publica información actualizada sobre las convocatorias disponibles, los requisitos de acceso y la duración de cada acción formativa.

Dependiendo del curso, puede ser necesario estar inscrito como demandante de empleo , aunque una parte importante de la oferta también está dirigida a trabajadores en activo y autónomos. Por ello, antes de completar la inscripción conviene revisar las condiciones específicas de cada programa y comprobar si existen requisitos académicos o profesionales previos.

, aunque una parte importante de la oferta también está dirigida a trabajadores en activo y autónomos. Por ello, antes de completar la inscripción conviene revisar las condiciones específicas de cada programa y comprobar si existen requisitos académicos o profesionales previos. También es recomendable realizar la solicitud con cierta antelación, ya que algunas formaciones cuentan con plazas limitadas. A medida que avanza el otoño, muchas personas deciden ampliar su formación con vistas a afrontar el final del año o preparar nuevos proyectos profesionales de cara a los próximos meses, por lo que la demanda suele incrementarse.

Lejos de ser únicamente una oportunidad para obtener un certificado, los cursos gratuitos del SEPE permiten mantenerse actualizado en un mercado laboral que evoluciona constantemente.

Aprovechar octubre para comenzar una nueva formación puede convertirse en un paso importante para mejorar la empleabilidad, adquirir competencias cada vez más solicitadas por las empresas y afrontar con mayores garantías futuros procesos de selección o cambios profesionales.