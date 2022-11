Crece el número de jóvenes que cobran menos de mil euros al mes

Cada vez hay más jóvenes trabajando, pero cobrando sueldos más bajos. Según un estudio de CaixaBank, 45,5% de las personas entre 16 y 29 años son mileuristas. Una cifra que contrasta con la de años anteriores, en 2019 eran el 30%.

Los ingresos menores a mil euros se han disparado en los últimos años. Mamen vive con 700 euros al mes, "no se cómo lo hago, no tengo ni idea", nos cuenta. Tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes, casi tres de cada diez hogares tienen dificultades.

Francisco es vendedor de materiales de construcción, cobra esos mil euros y las cuentas le dan muy justas. "En el piso se me van 750 euros, la compra unos 150 y el transporte 75", nos dice. Su mujer está opositando y en su casa solo entra una nómina. Cuentan que les llega para lo esencial, no pueden permitirse caprichos ni lujos.

Apretar el cinturón ante un salario que no crece

La subida de los precios no ayuda a esta situación. Las nóminas han crecido un 2,1%, pero la inflación lo hace hasta llegar a 7,3%. Los sueldos no se ajustan y esto es un problema, nos cuentan, en el día a día. "Me han subido un poco el sueldo, pero no lo suficiente", explica Julio. Ha tenido que apretarse el cinturón porque todo se ha encarecido y su nómina no se ha adaptado.