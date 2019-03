Corbacho insiste en que la reforma laboral "no abarata el despido"

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha defendido que la reforma laboral aprobada por el Gobierno beneficiará directamente a los ocho millones de españoles en paro o con contrato temporal, sin "merma de derechos" para los once millones con contrato estable, y supone un paquete de actuaciones orientadas a potenciar la aún "incipiente" salida de la crisis.



Durante su defensa en el debate de convalidación de la norma ante el Congreso, el ministro apeló a la responsabilidad de los grupos a la hora de votar una norma que aborda muchos de los problemas que viene arrastrando el mercado laboral en la últimas décadas de "forma equilibrada" para impulsar la recuperación económica y hacer del empleo un "factor más productivo, más equitativo y de más calidad".



"Este es el objetivo de las medidas", incidió Corbacho, quien señaló que el Gobierno dedicó sus esfuerzos "hasta el último momento" a pactar con los agentes sociales, pero esto no fue posible, lo que justifica aprobar un decreto que, no obstante, recoge planteamientos confrontados en la negociación con sindicatos y patronal.