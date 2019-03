El Congreso acepta a trámite la ley de flexibilización del alquiler

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy en sesión plenaria el Proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas con el respaldo del PP y las críticas de la oposición.

Tras votar las enmiendas introducidas en el Senado, la cámara baja ha dado luz verde a un proyecto de ley que la ministra de Fomento, Ana Pastor, presentó hace un año con el objetivo de poner fin a la rigidez del mercado de alquiler y dar prioridad a la voluntad de las partes frente a las obligaciones.

La ley ha contado, sin embargo, con el rechazo de la oposición, que ha coincidido en señalar que la normativa no aborda los problemas que están en la calle, no da solución a los desahucios y no colabora para sacar al mercado aquellas viviendas vacías.

Desde el PSOE han subrayado que se trata de un proyecto anti-inquilinos que beneficiará a los que tienen mucho y perjudicará a los más pobres. Otro de los puntos criticados ha sido el de poner fecha de caducidad a la renta básica de emancipación, lo que para los socialistas, es un ejemplo de inseguridad jurídica que condena a los jóvenes a "huir".

A las críticas al fin de la renta básica de emancipación también se ha sumado UPyD, que considera que, aunque se trataba de un subsidio al arrendador, esta medida debería haberse discutido en el Congreso y no en el Senado.

Desde la Izquierda Plural, el grupo mixto, CiU y PNV también han lamentado que se retiren con "nocturnidad y alevosía" las ayudas a la vivienda social y se trate de una ley poco ambiciosa.

Desde el PP han calificado de injustificada y "del siglo pasado" la postura de la oposición y han subrayado la libertad contractual que garantiza la ley, que consideran que garantizará una oferta de alquiler y compra suficiente y flexible.

En las enmiendas del Senado, PP acordó mantener las actuales ayudas de la Renta Básica de Emancipación para los jóvenes hasta que sean afectivas las nuevas líneas de ayudas del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas para el periodo 2013-2016.

En la misma enmienda, el PP ha acordado finalmente mantener las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos que se venían percibiendo y aquellas que, con anterioridad a 15 de julio de 2012, contaran con la conformidad del Ministerio de Fomento.

Inicialmente, el PP proponía suprimir todas aquellas ayudas de subsidiación a préstamos que no fueran destinadas a los compradores de viviendas acogidas a financiación estatal y a los beneficiarios de actuaciones protegidas de rehabilitación.

En consecuencia, se suprimirán y quedarán sin efectos el resto de ayudas de subsidiación al préstamo reconocidas dentro del marco de los Planes Estatales de Vivienda.