Un conflicto entre propietarios desemboca en el desalojo parcial del Hotel Guadalpín de Marbella: "Han echado a los clientes"

Los trabajadores y los clientes del Hotel Guadalpín de Marbella se han encontrado esta mañana con un cordón policial. A las cinco de la mañana, los agentes han cortado los accesos a una parte del hotel por orden judicial, cuando el cierre estaba previsto a las diez de la mañana.

Para entender lo sucedido en este emblemático hotel marbellí de cinco estrellas, hay que remontarse al año 2008. Fue entonces cuando la empresa hotelera, encargada de gestionarlo, quebró; y una parte del hotel entró en concurso de acreedores y la compraron entre dos inversores. Por tanto, el Guadalpín, consta de tres propietarios.

Dos de ellos, los últimos en convertirse en dueños, ahora quieren vender la parte que les corresponde y eso implica su cierre. Esto podría poner en jaque el funcionamiento del hotel, ya que estaríamos hablando del cierre de casi el 30% de las habitaciones, la cocina principal y otras zonas comunes. "Si nos cierran las cocinas, el vestuario, el comedor, los restaurantes, las terrazas... aunque queramos seguir explotando el hotel, no podemos", explica una trabajadora, desesperada por la situación.

Los empleados de la zona acordonada no han podido acceder

Los empleados de esa parte acordonada no han podido acceder a sus puestos de trabajo. "No sé cómo pueden hacer esto en pleno verano, en un hotel de 5 estrellas... son unos sinvergüenzas", decía muy indignada una de las trabajadoras. Todos ellos se han agolpado a sus puertas y han protestado durante toda la mañana.

Se sienten desamparados: "La jueza no nos recibe, no nos escucha, no nos hace caso", contaba a Antena 3 Noticias otro de los empleados. Son, en total, 180 trabajadores que temen quedarse en la calle. Además, se han vivido verdaderos momentos de tensión cuando ha llegado al hotel la comitiva judicial. "¡Sinvergüenzas, vais a ir al infierno!", les gritaban los empleados mientras accedían al hotel.

En una entrevista a Ramón Pons, director del hotel, ha asegurado que no es la primera vez que esto sucede, ya ocurrió el verano pasado. "Curiosamente, es en julio cuando nos toca entregar unas partes del hotel y en invierno cuando nos toca recuperarlas". No entienden que ocurra esto en verano, en plena temporada alta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.