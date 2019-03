Ganvam, en un comunicado, expone que, en su momento, recomendaron a los vendedores establecer una cláusula en el contrato de venta del vehículo, en la que se especificaba que, en caso de no retornar la ayuda administrativa, ésta podría ser reclamada al cliente.



Las ayudas, según la patronal denunciante, al no haber sido reembolsadas, deben ser entendidas como descuentos comerciales aplicados por los vendedores y no como subvenciones estatales o autonómicas, con sus consiguientes efectos en términos legales y fiscales.



Según esta asociación automovilística, las Administraciones Central y Autonómicas alegan, en contra del criterio de los vendedores, que los expedientes para su cobro no han sido legalmente presentados.