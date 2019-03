El PP comprende la indignación de los funcionarios

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, Sáenz de Santamaría ha mostrado su comprensión por la huelga de los trabajadores del sector público , que van a ver recortado su sueldo a partir de este mes -ha agregado- pese a que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, había "jurado por escrito y con su firma" que lo aumentaría.



No obstante, Sáenz de Santamaría ha declinado comentar las palabras del vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, que hoy ha dicho que él haría huelga si fuera funcionario, y ha recalcado que la posición de su partido no es favorable a los paros.



Ha recordado que ella es funcionaria, que no se ha sumado a la huelga y que, al igual que el resto de portavoces, ha rechazado la iniciativa de los diputados de IU e ICV, Gaspar Llamazares y Joan Herrera, de cancelar la sesión plenaria de esta tarde en el Congreso y posponerla para mañana.



A su entender, en un momento económico tan difícil como el actual lo más conveniente es "trabajar todos más y mejor". Pero ha querido hacer hincapié en que el Ejecutivo se ha comportado con una "gran irresponsabilidad", porque De la Vega se comprometió con su firma a incrementar el sueldo a los funcionarios, que, "de un mes para otro", van a ver recortadas sus nóminas "hasta en un quince por ciento".



"No se puede gobernar a golpe de improvisación", ha enfatizado la portavoz parlamentaria del PP, que ha reclamado coherencia y seriedad al Gobierno.