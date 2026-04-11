Comprar un piso en una gran ciudad requiere sueldos superiores a 4.000 euros

El mercado residencial español está en una situación de tensión extrema. Así lo refleja el último Barómetro de Tensión Inmobiliaria elaborado por el comparador y asesor hipotecario iAhorro que, tras analizar los datos del segundo semestre de 2025, estima que se necesitan sueldos de más de 4.000 euros para comprar una vivienda en las grandes ciudades españolas. Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2024, el salario medio nacional se sitúa en torno a 1.880 euros netos al mes.

San Sebastián encabeza el ranking de tensión con 97,49 puntos sobre 100. En la capital de Guipúzcoa, el precio medio de una vivienda estándar de 100 metros cuadrados se sitúa en 576.700 euros, lo que obliga a contar con 5.642 euros netos mensuales para no superar el 35% de endeudamiento recomendado.

En segundo lugar se sitúa Madrid, con 82,82 puntos. Comprarse una vivienda en la capital cuesta unos 472.000 euros de media, lo que exigiría alrededor de 4.623 euros netos mensuales, más del doble de los ingresos medios en España. Muy cerca aparece Barcelona, con un precio medio de una vivienda estándar que alcanza los 465.700 euros, lo que requeriría un salario de unos 4.556 euros netos al mes para pagar una hipoteca sin superar el endeudamiento recomendado.

El interior conserva los precios más bajos

En el lado opuesto del barómetro se encuentran algunas capitales de provincia del interior de la península que presentan los niveles de tensión inmobiliaria más moderados del país. Entre ellas destacan Cartagena, Jaén, Lleida, Cuenca o Elche.

En Cartagena, el precio medio de una vivienda estándar de 100 metros cuadrados se sitúa sobre los 113.300 euros, lo que implica una cuota hipotecaria media cercana a los 388 euros mensuales y unos ingresos necesarios de aproximadamente 1.108 euros netos al mes. Muy cerca aparece Jaén, donde el precio medio alcanza los 121.300 euros y el salario necesario ronda los 1.187 euros mensuales, con una cuota hipotecaria media de unos 415 euros. Lleida, por su parte, cuenta con un precio medio de una vivienda tipo que se sitúa sobre los 127.300 euros, con una cuota hipotecaria cercana a los 436 euros y unos ingresos necesarios de aproximadamente 1.245 euros al mes.

El número de hipotecas no se reduce

A pesar del incremento de precios, el número de hipotecas sobre viviendas en el conjunto de 2025 fue de 501.073, un 17,8% mayor al del año anterior y la cifra más alta registrada en los últimos 15 años. Según el INE, el capital prestado se situó en 82.044,7 millones de euros, con un aumento del 32,6%. El importe medio también se incrementó en un 12,6% hasta llegar a los 163.738 euros.

Por regiones, el número de hipotecas se incrementó en todas las comunidades autónomas en términos interanuales. Las mayores subidas se dieron en Cantabria (42,8%), La Rioja (37%) y Región de Murcia (28,6%), mientras que los más moderados correspondieron a Madrid (+2,9%) y Navarra, (+5,7%).

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