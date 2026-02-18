¿Para cuándo se prevé la reducción de la jornada laboral a 35 horas para los funcionarios del Estado?

La jornada laboral de 35 horas semanales para el personal de la Administración General del Estado comenzará a aplicarse en marzo, una vez se formalice su aprobación en la mesa general de negociación. Así lo ha confirmado UGT Servicios Públicos tras la última reunión de la comisión permanente, en la que se acordó elevar la propuesta para su validación definitiva.

La previsión sindical es que la resolución se publique antes de que finalice el próximo mes, lo que permitirá su entrada en vigor inmediata. La medida afectará al conjunto del personal de la Administración General del Estado y al sector público estatal, con la excepción de Instituciones Penitenciarias y del personal docente y sanitario de Ceuta y Melilla, que requerirán una instrucción específica adicional.

Paso previo: aprobación en la mesa general

El procedimiento establece que la reducción de jornada debe recibir el visto bueno formal en la mesa general de negociación. UGT da por hecho que el trámite se completará en las próximas semanas.

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha defendido la implantación de las 35 horas como un avance que puede servir de referencia para otros sectores. En un encuentro informativo, calificó como "una vergüenza" que el Congreso rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas.

"Se ha perdido una oportunidad importantísima, histórica", afirmó Araque, quien sostuvo que la reducción de jornada habría tenido impacto en la salud laboral, la calidad de la producción y la estabilidad en el empleo.

Desde el sindicato consideran que la medida puede marcar un precedente más allá del ámbito estatal. Araque subrayó que quienes interpretan la aplicación de las 35 horas como un agravio comparativo "están pensando en otra cuestión que no es el bienestar de los trabajadores y la marcha de los sectores".

UGT confía en que la reducción actúe como "punta de lanza" y facilite avances en otros convenios colectivos. La dirigente sindical advirtió de que aquellos acuerdos que no contemplen una jornada de este tipo "cometerán un error de base".

Además, el sindicato apunta a que la decisión tendrá efectos indirectos en otras administraciones autonómicas. Comunidades como la de Madrid habían condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso en el ámbito estatal.

Calendario previsto

Tras el acuerdo en la comisión permanente de negociación, la mesa general se reunirá en las próximas semanas. Si se cumplen los plazos previstos, la jornada de 35 horas semanales comenzará a aplicarse en marzo para la mayor parte del personal dependiente del Estado.

La medida supone un cambio relevante en la organización del tiempo de trabajo dentro de la Administración General del Estado y reabre el debate sobre la reducción de jornada en el conjunto del mercado laboral.

