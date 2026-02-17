Madrid bate su propio récord: 20,9 millones por el piso más más caro jamás anunciado en la capital

El mercado inmobiliario madrileño bate su propio récord. Una vivienda situada en el exclusivo barrio de los Jerónimos ha salido a la venta por 20,9 millones de euros, convirtiéndose en el piso más caro jamás anunciado en la capital.

El acceso a la vivienda sigue siendo una de las grandes preocupaciones sociales. Y el precio va a seguir subiendo este año. Se espera un aumento del 7% según estimaciones de Bankinter , y a falta de oferta, hay un déficit estimado de 700.000 viviendas en España, lo que sigue presionando al alza el mercado. Pero mientras tanto, el segmento del lujo vive su propia realidad paralela.

Una casa de revista

La propiedad, comercializada por la inmobiliaria Property Partners, cuenta con 1.000 metros cuadrados y vistas privilegiadas al Parque del Retiro y al Jardín Botánico. Dispone de cinco suites con terraza, incluido un dormitorio principal con baño completo, bañera y ducha independientes y dos vestidores.

El inmueble incluye además una amplia zona social de unos 200 metros cuadrados, despacho con biblioteca, sala de estar con salida a terraza, family room, gimnasio, cava de vinos y una habitación de servicio con baño propio.

Entre sus prestaciones destacan el suelo radiante, domótica de última generación, cinco plazas de garaje, dos trasteros, ascensor, portero físico y seguridad 24 horas.

No es la única gran operación reciente en la zona. En junio de 2025, la firma francesa John Taylor intermedió en la venta de otra vivienda cercana al Retiro por un importe también cercano a los 20 millones de euros, confirmando el auge del mercado 'prime' en la capital.

