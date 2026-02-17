La industria española de entretenimiento y medios crecerá un 2,7% anual hasta 2029 impulsada por la publicidad digital y el 'streaming'

La industria española del entretenimiento y de los medios de comunicación (E&M) mantendrá un crecimiento sostenido por encima del conjunto de la economía nacional en los próximos años. Así lo recoge la 26ª edición del informe Entertainment & Media Outlook España, elaborado por PwC, que prevé una tasa de crecimiento anual del 2,7% entre 2026 y 2029, hasta alcanzar una facturación de 45.089 millones de euros. En el mismo periodo, el Producto Interior Bruto (PIB) español avanzará cerca del 2% o incluso por debajo, según estimaciones de los principales organismos internacionales.

Crecimiento global por encima de la economía mundial

A escala internacional, el sector de E&M también mantendrá un crecimiento sólido, con un avance medio del 3,7% anual durante los próximos cuatro años, hasta alcanzar una facturación global de 3,5 billones de dólares. Este ritmo supera igualmente el crecimiento de la economía mundial, pese al contexto de presión inflacionaria, incertidumbre económica y transformación tecnológica que obliga a replantear los modelos de negocio tradicionales.

La publicidad digital, cada vez más inteligente, programática y basada en datos, se consolida como uno de los grandes motores de la industria. Al mismo tiempo, el streaming evoluciona hacia modelos híbridos en los que conviven suscripciones y publicidad. En este escenario, la Inteligencia Artificial (IA) irrumpe como una fuerza transformadora capaz de alterar tanto la creación y distribución de contenidos como la forma en que los usuarios los descubren, consumen y pagan.

Daniel Martínez, socio responsable de Telecomunicaciones, Entretenimiento y Medios de PwC España, asegura que "la irrupción de la Inteligencia Artificial supone un punto de inflexión para la industria. No solo servirá para optimizar procesos y acelerar la creación y distribución de contenidos, sino que redefinirá la relación entre consumidores y plataformas". Según Martínez, su impacto abre grandes oportunidades, pero también exige una reflexión sobre regulación, propiedad industrial, confianza y gestión del riesgo. Las compañías que integren la IA de forma responsable, añade, contarán con una ventaja competitiva decisiva en los próximos años.

La publicidad digital lidera el avance en España

En el mercado español, la publicidad, especialmente en formatos digitales y en televisión conectada, y el vídeo en streaming (OTT) serán los principales motores de crecimiento, mientras la televisión tradicional continuará perdiendo peso.

La publicidad en internet crecerá a un ritmo medio del 6,5% anual, pasando de 5.047 millones de euros en 2025 a 6.915 millones en 2029. El mayor impulso llegará de la televisión conectada, cuyos ingresos publicitarios aumentarán un 10,2% anual hasta alcanzar los 1.950 millones de euros en 2029. También destacan el crecimiento del paid search (+6,1%) y del display (+5,1%) durante el periodo analizado.

El streaming consolida su liderazgo frente a la TV tradicional

El vídeo OTT registrará un crecimiento del 9,3% hasta 2029, cuando superará los 4.816 millones de euros en España, frente a los 3.588 millones de 2025. Este avance se apoyará tanto en el aumento de las suscripciones (SVOD), que crecerán un 9,4% anual hasta alcanzar 4.101 millones de euros en 2029, como en el fuerte desarrollo de los modelos con publicidad (AVOD), que aumentarán un 18,2% anual hasta situarse en 655 millones de euros al final del periodo.

En contraste, el mercado televisivo tradicional (publicidad y suscripciones de TV de pago) reducirá su facturación desde los 3.466 millones de euros en 2024 hasta cerca de 3.200 millones en 2029, lo que supone una caída media anual del 1,6%. La publicidad en televisión tradicional descenderá un 2,1% anual y las suscripciones un 1,2%, reflejo del progresivo trasvase de consumo hacia el entorno digital.

Videojuegos, música y audio mantienen el dinamismo

El sector de los videojuegos seguirá mostrando un crecimiento relevante, con un avance anual del 5,2% hasta alcanzar los 2.753 millones de euros en 2029. Por su parte, los e-sports incrementarán sus ingresos un 7,7% anual, hasta situarse en 64,8 millones.

La industria musical crecerá un 3,1% anual hasta ingresar 1.379 millones de euros en 2029. Cerca de la mitad de estos ingresos (754 millones) procederán de la música en directo, que avanzará un 1,4% anual entre 2026 y 2029. Asimismo, la radio y el podcast mantendrán su fortaleza, con un crecimiento del 3,5% anual hasta alcanzar los 655 millones de euros.

Un sector editorial a dos velocidades

El mercado editorial español evoluciona con ritmos desiguales. El sector del libro crecerá de forma moderada (+0,8%) hasta alcanzar los 1.724 millones de euros en 2029, impulsado principalmente por el libro electrónico, que avanzará un 5,4% anual, mientras que el impreso apenas progresará.

En cambio, las revistas y los periódicos continuarán en descenso. Las revistas caerán un 1,4% anual hasta los 312 millones de euros en 2029, y los periódicos un 1,7% anual hasta los 864 millones, afectados por el declive del papel pese al avance del consumo y la publicidad digital.

Cine, B2B y publicidad exterior digital, en positivo

La industria cinematográfica española crecerá un 2,2% anual hasta 2029. Los ingresos por taquilla alcanzarán los 532 millones de euros, impulsados por el incremento del precio medio de la entrada, que compensará la estabilidad en el número de espectadores. España se consolida además como hub de rodajes internacionales y destino de inversión para plataformas de streaming en contenidos locales.

En el ámbito B2B, el mercado superó los 2.390 millones de euros en 2024, con un crecimiento interanual del 2,5%. Se prevé que alcance los 2.554 millones en 2029, con un avance medio anual del 1,3%. Dentro de este segmento, las ferias comerciales destacan como uno de los principales motores, con un crecimiento previsto del 2,7% anual hasta facturar 634 millones de euros en 2029.

Por último, el mercado de publicidad exterior (OOH) registró un crecimiento del 10,5% en 2024, hasta los 449 millones de euros. Aunque el sector mantendrá un avance medio del 4,1% anual en los próximos cinco años, el segmento digital sobresale por su dinamismo, con una previsión de crecimiento del 9,7% anual hasta 2029, reflejo de la creciente demanda por soportes digitales.