Aviso de Hacienda: este es el límite de dinero que puedes ganar en Wallapop o Vinted sin declarar

Hoy en día, obtener dinero por aquellas prendas u objetos que ya no usas es más fácil que nunca. Solo tienes que descargar en tu móvil apps como Wallapop (para vender de todo) o Vinted (más especializado en ropa de segunda mano), poner tu anuncio a la venta y esperar que algún comprador interesado se ponga en contacto contigo.

Pero Hacienda sabe que con esto también se hace negocio… Por ello, estas plataformas están obligadas a comunicar a la Agencia Tributaria los datos y esta ha intensificado la supervisión fiscal de estas transacciones, diferenciando entre quienes venden de forma puntual y quienes han convertido estas plataformas en una actividad económica habitual.

¿Cuál es el límite de dinero que puedes ganar en Wallapop o Vinted si declarar?

Si superas los 2.000 euros de ingresos anuales con estas plataformas de venta de segunda mano, debes comunicárselo a Hacienda. Pero no solo debes ponerte en contacto con ellos por este motivo, también si:

Realizas más de 30 operaciones en un año. Obtienes una ganancia patrimonial, es decir, vendes los productos a un precio superior al que los pagaste.

Por ello, tanto Vinted como Wallapop (como otras plataformas digitales menos conocidas) están obligadas a comunicar a Hacienda información relevante como la identidad del vendedor, el número de transacciones realizadas y los ingresos obtenidos anualmente.

Wallapop y Vinted: 5 ventajas de usar estas apps

Las plataformas de compraventa de segunda mano, como Vinted o Wallapop, se han convertido en una forma rápida, cómoda y sostenible de dar una segunda vida a los objetos que ya no usamos. Estas son las 5 ventajas principales de usarlas habitualmente:

Ahorro económico . Permiten comprar productos en buen estado a precios mucho más bajos que en tiendas.

. Permiten comprar productos en buen estado a precios mucho más bajos que en tiendas. Ingresos extra desde casa . Puedes vender ropa, tecnología, libros u otros artículos que ya no utilizas de forma sencilla.

. Puedes vender ropa, tecnología, libros u otros artículos que ya no utilizas de forma sencilla. Consumo más sostenible . Fomentan la reutilización y reducen el desperdicio, alargando la vida útil de los productos.

. Fomentan la reutilización y reducen el desperdicio, alargando la vida útil de los productos. Variedad de productos . Aunque Vinted está más especializada en moda, hay algunas apps como Wallapop en las que se vende de todo: desde moda y electrónica hasta artículos de colección. La oferta es enorme y muy diversa.

. Aunque Vinted está más especializada en moda, hay algunas apps como Wallapop en las que se vende de todo: desde moda y electrónica hasta artículos de colección. La oferta es enorme y muy diversa. Facilidad y comodidad. Publicar anuncios, chatear con compradores y cerrar ventas es rápido e intuitivo desde el móvil.

Además, también puedes comprar online o ver los anuncios de alrededor de tu zona y no desplazarte para quedar en persona si te interesa uno.

