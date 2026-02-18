Segunda mano
Aviso de Hacienda: este es el límite de dinero que puedes ganar en Wallapop o Vinted sin declarar
Las plataformas de segunda mano son muy populares en España, eso ha hecho que Hacienda refuerce el control fiscal sobre ellas.
Publicidad
Hoy en día, obtener dinero por aquellas prendas u objetos que ya no usas es más fácil que nunca. Solo tienes que descargar en tu móvil apps como Wallapop (para vender de todo) o Vinted (más especializado en ropa de segunda mano), poner tu anuncio a la venta y esperar que algún comprador interesado se ponga en contacto contigo.
Pero Hacienda sabe que con esto también se hace negocio… Por ello, estas plataformas están obligadas a comunicar a la Agencia Tributaria los datos y esta ha intensificado la supervisión fiscal de estas transacciones, diferenciando entre quienes venden de forma puntual y quienes han convertido estas plataformas en una actividad económica habitual.
¿Cuál es el límite de dinero que puedes ganar en Wallapop o Vinted si declarar?
Si superas los 2.000 euros de ingresos anuales con estas plataformas de venta de segunda mano, debes comunicárselo a Hacienda. Pero no solo debes ponerte en contacto con ellos por este motivo, también si:
Realizas más de 30 operaciones en un año. Obtienes una ganancia patrimonial, es decir, vendes los productos a un precio superior al que los pagaste.
Por ello, tanto Vinted como Wallapop (como otras plataformas digitales menos conocidas) están obligadas a comunicar a Hacienda información relevante como la identidad del vendedor, el número de transacciones realizadas y los ingresos obtenidos anualmente.
Wallapop y Vinted: 5 ventajas de usar estas apps
Las plataformas de compraventa de segunda mano, como Vinted o Wallapop, se han convertido en una forma rápida, cómoda y sostenible de dar una segunda vida a los objetos que ya no usamos. Estas son las 5 ventajas principales de usarlas habitualmente:
- Ahorro económico. Permiten comprar productos en buen estado a precios mucho más bajos que en tiendas.
- Ingresos extra desde casa. Puedes vender ropa, tecnología, libros u otros artículos que ya no utilizas de forma sencilla.
- Consumo más sostenible. Fomentan la reutilización y reducen el desperdicio, alargando la vida útil de los productos.
- Variedad de productos. Aunque Vinted está más especializada en moda, hay algunas apps como Wallapop en las que se vende de todo: desde moda y electrónica hasta artículos de colección. La oferta es enorme y muy diversa.
- Facilidad y comodidad. Publicar anuncios, chatear con compradores y cerrar ventas es rápido e intuitivo desde el móvil.
Además, también puedes comprar online o ver los anuncios de alrededor de tu zona y no desplazarte para quedar en persona si te interesa uno.
Más Noticias
- Pensiones febrero 2026: cuándo paga la pensión cada banco y qué entidades lo adelantan
- Aterriza en Venezuela el primer vuelo de Air Europa desde España, tras 3 meses sin servicio
- La industria española de entretenimiento y medios crecerá un 2,7% anual hasta 2029 impulsada por la publicidad digital y el 'streaming'
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad