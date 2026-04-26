Compartir piso o mudarse con su pareja son las opciones de vivienda para la Generación Z

El objetivo de la mayoría de los jóvenes es independizarse, pero con la situación actual de la vivienda, las únicas opciones son compartir piso o vivir con su pareja. Pero, ¿y los solteros?

La Generación Z es la más afectada, es imposible pagar un alquiler para vivir solos: "vivir sola no lo veo posible".

La situación empeora si no tienen pareja con quien compartir gastos. Y si hablamos de comprar una casa "a un soltero le puede costar más tiempo llegar a tener los ahorros suficientes para dar una entrada. Sin embargo, en pareja esa circunstancia se adelanta".

En lo que llevamos de año el precio de la vivienda ha aumentado un 17,6%, según Tinsa. Este incremento es aún más notable en las grandes ciudades y sobre todo en la capital. Comprar un piso en Madrid de 80 metros cuadrados tiene un coste medio de 533.840 euros.

"No creo que podamos salir adelante solos"

"No creo que podamos salir adelante solos", comenta un joven. El alquiler de un piso en Madrid ronda los 1.800€ al mes, y el Salario Mínimo Interprofesional es de 1.221 €, por lo que ellos tendrían que destinar más de la mitad de su sueldo al alquiler: "un 60%". Una situación insostenible.

Mudarse en pareja es una opción que podría facilitar la independencia, "es más fácil porque hay dos sueldos". Aunque algunos jóvenes que viven con su pareja apenas llegan a pagar el alquiler mensual, "nosotros tenemos 26 años y los sueldos no están muy arriba". Por esta razón, muchos de ellos optan por seguir viviendo con sus padres.

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