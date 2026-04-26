Autónomos de toda España se movilizan contra la subida de cuotas

La cita en Valencia era a las 11.30 h en la plaza del Ayuntamiento, pero la Plataforma Defensa del Autónomo 30N ha convocado a los trabajadores por cuenta propia en nueve ciudades este domingo. Es el caso de Castellón, Granada o Palma de Mallorca.

Protestan por la subida de cuotas de un 42% anunciada por el Gobierno para el grupo de los autónomos societarios y familiares colaboradores, pasando de 1.000€ a 1.424,4€ mensuales. Este grupo representa un tercio de los tres millones y medio de autónomos españoles y es, principalmente, el que tiene capacidad para generar nuevos puestos de trabajo.

DE BAJA Y PAGANDO POR EL TOTAL DEL MES

"Te juegas tu patrimonio, tu negocio y cada vez nos asfixian más", asegura José María Laborda, portavoz de la plataforma en Valencia. Su compañera Mayte Gerard añade: "Y además, si un mes no facturas porque estás de baja o de luto, también tienes que pagar la cuota por el total de los días del mes". En el mismo punto del que parte la manifestación, hay una floristería que lleva cuatro décadas abierta. Ahora la regenta Miguel Ángel. Soy autónomo, estoy en el negocio los 7 días de la semana y me tengo que quitar de mis ingresos para poder mantener los puestos de trabajo. "Mi madre o mi abuelo no lo tuvieron tan difícil para emprender y crear un negocio", dice.

La protesta de este domingo cuenta con otras movilizaciones realizadas el sábado en Madrid y Oviedo. Cierra la protesta la ciudad de Cádiz el próximo lunes.Entre los manifestantes de Valencia se encuentran Teresa y Amparo. Las dos son peluqueras. Yo me planteocerrar mi negocio. No sé cuánto más voy a poder aguantar así. "Es como si no fuéramos personas, como si fuéramos máquinas que solo producen", cuenta Teresa. Amparo la escucha y añade: "Yo vivo en Sagunto y en el centro no para de cerrar negocios porque nos están asfixiando".

PARA LOS AUTÓNOMOS LA CUOTA "ES UN ATRACO"

Un relato que corrobora el joven que grita por un megáfono: "¡Esto es un atraco!". Soy autónomo colaborador en el sector de la hostelería. Reparto productos en negocios familiares y a veces llego y me lo encuentro cerrado. "No paran de darle siempre una vuelta de tuerca más y, por el camino, vuelve a caer una tanda de autónomos", explica. Desde la organización insisten en que la subida de cuotas aún no se ha concretado completamente, pero advierten de que el impacto económico ya genera preocupación en el colectivo. Cada día cuesta más dinero salir a trabajar. "De aquí a verano van a cerrar muchos negocios o tendrán que volver a hipotecar sus casas para seguir trabajando", cuenta otro manifestante. Las asociaciones del sector reclaman medidas de apoyo como un IVA reducido más amplio o incentivos laborales que compensen el incremento de cargas sociales. El 16% de los trabajadores españoles lo hacen por cuenta propia. Detrás de esa cifra está en juego el futuro de millones de familias.

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