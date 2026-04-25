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Detenidas dos personas por robar en el interior de ocho vehículos en Collado Villalba

Seleccionaban los vehículos mientras daban vueltas por la zona y sustraían los objetos de valor.

Detenidas dos personas por robar en el interior de ocho vehículos en Collado Villalba

Detenidas dos personas por robar en el interior de ocho vehículos en Collado Villalba | Guardia Civil

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Lucía Hernández
Publicado:

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por robar en el interior de ocho vehículos en Collado Villalba (Madrid), después de notar un aumento significativo de robos en coches que se encontraban en la zona.

Los detenidos se dedicaban a dar vueltas por el municipio y seleccionaban los coches donde en el interior se podían observar varios objetos. Rompían las ventanas o forzaban las cerraduras para sustraerlos, ha informado la Benemérita en un comunicado.

Los oficiales procedieron a realizar una entrada y registro domiciliario donde se encontraron diferentes objetos que habrían sido robados. Eran productos electrónicos, enseres personales, documentación y balizas de señalización. La operación terminó con el arresto de dos personas, un hombre y una mujer, por la comisión de ocho delitos de robo en interior de vehículo.

Organización criminal de robo de vehículos desarticulada

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal por el supuesto robo de 40 coches de alta gama que, posteriormente, iban a ser despiezados para la venta a nivel internacional. Trasladaban los vehículos a talleres clandestinos en Toledo.

Realizaban varias medidas de seguridad para no ser descubiertos, como la utilización de otro vehículo que realizaba labores de contravigilancia. Los jefes de la organización fueron detenidos en plena organización del siguiente asalto en el barrio de Barajas (Madrid).

La investigación había empezado el pasado mes de octubre, a raíz de un robo de un coche en el barrio de La Latina, lo que llevó a los investigadores a ver que podría ser una red criminal jerarquizada.

Dos de los miembros se encargaban de localizar y seleccionar los vehículos. Trabajaban para su propia organización, como para otras que solicitaban modelos concretos. Utilizaban dispositivos técnicos de alto nivel para neutralizar los sistemas electrónicos de seguridad de los vehículos. Por ello, podían arrancar los coches sin causar daños visibles.

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