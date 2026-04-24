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Una sanitaria obligada a dormir en su coche por el alquiler en Marbella: "Es triste y penoso"

Los precios, que alcanzan hasta 1.800 euros en Marbella, obligan a profesionales del Hospital Costa del Sol a rechazar contratos o dormir en vehículos ante la falta de vivienda asequible.

Una sanitaria obligada a dormir en su coche por el alquiler en Marbella: "Es triste y penoso"

Una sanitaria obligada a dormir en su coche por el alquiler en Marbella: "Es triste y penoso"

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Irene Delgado
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El encarecimiento del alquiler en la provincia de Málaga está empujando a los sanitarios del Hospital Costa del Sol, en Marbella, a una situación límite. Los elevados precios de la vivienda no solo dificultan encontrar alojamiento, sino que están provocando que algunos profesionales rechacen contratos al no poder asumir el coste de vivir cerca de su puesto de trabajo.

Según el Barómetro del Alquiler, el precio medio en la provincia ya roza los 1.280 euros mensuales, el más alto de Andalucía. A esta presión se suma la escasez de oferta: más de 50 personas compiten por cada piso en cuestión de días. En Marbella, el problema se agrava aún más, donde una vivienda de apenas 60 metros cuadrados puede alcanzar los 1.800 euros al mes.

La consecuencia directa es visible en los alrededores del hospital, donde varios sanitarios residen en autocaravanas o vehículos adaptados. Es el caso de Carmen, auxiliar de enfermería, que durante años vivió en una furgoneta y posteriormente en su coche, al que instaló una cama para poder descansar tras las largas jornadas. "Si a las tres de la mañana querías ir al aseo, no podías", relata sobre una situación que terminó siendo insostenible.

Ante la falta de alternativas, Carmen optó por desplazarse diariamente desde Granada, lo que le suponía un gasto de unos 70 euros en gasolina, equivalente a lo que ganaba en un día de trabajo. Finalmente, se vio obligada a rechazar su último contrato. "Es triste, es lamentable y es penoso", resume.

El problema no afecta a un caso aislado. Los sanitarios denuncian que incluso alquilar una habitación puede costar entre 700 y 1.000 euros mensuales, lo que convierte el trabajo en una actividad poco rentable. Algunos optan por dormir en aparcamientos y otros directamente renuncian a los puestos ofertados.

Adrián Fernández, del CSIF de Marbella, ha explicado que "te sale a pagar el trabajar", por lo que se ven obligados a tomar otras medidas.

El colectivo reclama medidas urgentes que faciliten el acceso a la vivienda, como ayudas específicas para trabajadores desplazados. De no adoptarse soluciones, advierten de que será cada vez más difícil cubrir plazas sanitarias en la zona, especialmente de cara a la temporada de verano.

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