El desencanto de la Generación Z pone en jaque la popularidad de Trump ante la guerra en Irán

La luna de miel entre Donald Trump y el electorado joven parece haber llegado a su fin. Tras lograr un apoyo histórico para los republicanos entre los menores de 30 años en 2024, el actual escenario bélico en Irán está provocando un profundo sentimiento de arrepentimiento en este grupo demográfico. Según una encuesta reciente de Washington Post-ABC-Ipsos, el 70% de los jóvenes de entre 18 y 29 años desaprueba la gestión del mandatario.

Un giro en las promesas de campaña

El malestar radica en la percepción de que el presidente ha abandonado su lema de terminar con las "guerras eternas". Para muchos votantes, la implicación directa en Irán contradice la retórica de "America First". John Della Volpe, experto en demoscopia de Harvard, señala que los jóvenes no encuentran una justificación válida para la intervención estadounidense en Oriente Medio, sumando a esto el temor por el impacto económico que el conflicto ya está teniendo en los precios del combustible.

División nacional y dudas sobre la seguridad

La desconfianza no es exclusiva de los más jóvenes. El país se encuentra fracturado ante la ofensiva militar.

Encuestas como las de Quinnipiac e Ipsos muestran que más de la mitad de los votantes registrados se oponen a la acción armada. Mientas la guerra se extiende, la sensación de inseguridad crece en los estadounidenses: el 50% cree que, como consecuencia de las decisiones de su presidente, el país es ahora "menos seguro", y cuestionan la teoría de la "amenaza inminente" que defiende la Casa Blanca.

Aunque la administración insiste en que la guerra es coherente con sus promesas, el riesgo de un conflicto prolongado y la turbulencia económica amenazan con erosionar definitivamente la base electoral que devolvió a Trump al poder.

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