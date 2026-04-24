OPOSITORES
Cierran por sorpresa una academia de oposiciones y dejan tirados a cientos de estudiantes en Madrid
El centro cerró sus puertas y dejaron sin respuesta a cientos de alumnos con los exámenes a la vuelta de la esquina. Exigen que les devuelvan el dinero y que les ofrezcan una solución para que puedan seguir preparándose.
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Las puertas de la academia Innova han echado el cierre sin previo aviso. El centro, ubicado en el distrito madrileño de Tetuán, ha bajado la persiana, y sus trabajadores no responden a llamadas ni mensajes. Cientos de alumnos se han visto afectados, y exigen responsabilidades.
Lo único que recibieron fue una nota en el tablón de anuncios del campus virtual indicando que se interrumpían las clases de forma inmediata a causa de "heredar la empresa de la anterior propiedad y administración una situación financiera extremadamente delicada". Añaden que, pese a los esfuerzos por evitar esta drástica medida, se vieron obligados a suspender la formación: "Os deseamos sinceramente que alcancéis vuestros objetivos, que siempre han sido también los nuestros, y os enviamos nuestros mejores deseos de éxito en vuestro futuro", incluye el comunicado.
Este mensaje se publicó el 10 de abril, y esa fue la última comunicación que los alumnos recibieron desde la empresa. No responden a sus llamadas, y tampoco a sus mensajes. Los alumnos se sienten "defraudados, frustrados y engañados".
Exigen que les devuelvan el dinero
Quieren que les devuelvan el dinero que abonaron por adelantado, pues son más de 1.000 personas afectadas con pagos que ascienden a los 1.400 euros por alumno. "Pagué, sin previo aviso cerraron, no hemos podido obtener contacto con ellos", cuenta una de las afectadas.
Los opositores están a las puertas de sus exámenes, y buscar otro centro en el que preparar su formación y llevar a cabo otro gran desembolso económico les supone un gran esfuerzo. Pero dentro de la oscuridad han podido ver un halo de luz: otra plataforma educativa se ha ofrecido a prepararles de forma gratuita.
Javier Ramírez, director de OpositaFijo, explica la medida que han tomado desde su empresa como alternativa: "Hemos diseñado un plan de acogida urgente para que todos estos adultos se puedan incorporar a nuestra plataforma con acceso ilimitado y completo a clases en directo por parte de nuestro equipo de preparadores, grabaciones de las clases, simulacros...".
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