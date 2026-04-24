Cierran por sorpresa una academia de oposiciones y dejan tirados a cientos de estudiantes en Madrid

Las puertas de la academia Innova han echado el cierre sin previo aviso. El centro, ubicado en el distrito madrileño de Tetuán, ha bajado la persiana, y sus trabajadores no responden a llamadas ni mensajes. Cientos de alumnos se han visto afectados, y exigen responsabilidades.

Lo único que recibieron fue una nota en el tablón de anuncios del campus virtual indicando que se interrumpían las clases de forma inmediata a causa de "heredar la empresa de la anterior propiedad y administración una situación financiera extremadamente delicada". Añaden que, pese a los esfuerzos por evitar esta drástica medida, se vieron obligados a suspender la formación: "Os deseamos sinceramente que alcancéis vuestros objetivos, que siempre han sido también los nuestros, y os enviamos nuestros mejores deseos de éxito en vuestro futuro", incluye el comunicado.

Este mensaje se publicó el 10 de abril, y esa fue la última comunicación que los alumnos recibieron desde la empresa. No responden a sus llamadas, y tampoco a sus mensajes. Los alumnos se sienten "defraudados, frustrados y engañados".

Exigen que les devuelvan el dinero

Quieren que les devuelvan el dinero que abonaron por adelantado, pues son más de 1.000 personas afectadas con pagos que ascienden a los 1.400 euros por alumno. "Pagué, sin previo aviso cerraron, no hemos podido obtener contacto con ellos", cuenta una de las afectadas.

Los opositores están a las puertas de sus exámenes, y buscar otro centro en el que preparar su formación y llevar a cabo otro gran desembolso económico les supone un gran esfuerzo. Pero dentro de la oscuridad han podido ver un halo de luz: otra plataforma educativa se ha ofrecido a prepararles de forma gratuita.

Javier Ramírez, director de OpositaFijo, explica la medida que han tomado desde su empresa como alternativa: "Hemos diseñado un plan de acogida urgente para que todos estos adultos se puedan incorporar a nuestra plataforma con acceso ilimitado y completo a clases en directo por parte de nuestro equipo de preparadores, grabaciones de las clases, simulacros...".

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