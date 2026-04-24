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Las ofertas triunfan en los supermercados: permiten ahorrar entre 10 y 15 euros

Las subidas de precio en la cesta de la compra incita a los españoles a optar por esta forma de consumo

Frutas y verduras en un supermercado.

Las ofertas triunfan en los supermercados: cada vez más gente opta por comprar así | Getty Images

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Paz Bailón | Alberto de Castro
Publicado:

Tras el repunte del IPC en marzo (al 3.4%) y ante la posibilidad de que sigan subiendo los precios en la cesta de la compra, cada vez son más los españoles que optan por la decisión de comprar fijándose en las ofertas. Una práctica que permite ahorrar un poco de dinero y que los supermercados potencian de manera progresiva.

Tres por dos, segunda unidad a la mitad de precio o descuentos de hasta el 70% son algunas de las ofertas que buscan las marcas para atraer al consumidor, que, a su vez, se ve beneficiado por una práctica que les permite ahorrar entre 10 y 15 euros, como nos cuenta una consumidora.

No son las únicas: una fórmula que han desarrollado los supermercados es la de rebajar los productos que están a punto de caducar, lo que no solo permite ahorrar al comprador, sino que también provoca que se desperdicie menos comida. Hay muchos clientes que, incluso, entran a hacer la compra semanal buscando dichas promociones.

Una situación cada vez más común, dado que, como dicen los expertos, las grandes distribuidoras tienen que pelear por los clientes para tratar de, especialmente teniendo en cuenta las subidas de precios, conseguir atraer al mayor número posible. Casi inconcebible encontrar uno en el que no haya ofertas; estas las suelen situar en las entradas de los establecimientos, para que sea lo primero que vea la gente al entrar.

Una guerra entre los supermercados que comenzó hace unos años y que parece que llegó para quedarse.

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