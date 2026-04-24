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Estas son las gasolineras con el diésel más caro de España, el precio del litro está por encima de los 2 euros

Pese a la rebaja de impuestos y a que la tendencia parece encaminada hacia el abaratamiento del combustible en algunas gasolineras, el diésel sigue por encima de los dos euros.

Imagen de archivo de un hombre repostando

Imagen de archivo de un hombre repostandoAntena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
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Sin llegar al precio precio de la guerra en Irán, parece que el alto el fuego da también una pequeña tregua a los bolsillos. El diésel es el carburante que más se ha encarecido desde que empezó la ofensiva, pero la tendencia parece estar cambiando y en la última semana se ha abaratado un 4%, dando aire a los consumidores tras unas semanas en las que las subidas se comieron incluso la rebaja fiscal que aprobó el Gobierno para contener el impacto en los precios de la guerra en Irán.

El diésel presenta esta semana un precio medio del litro por debajo de los 1,883 euros. En el caso de la gasolina, el precio medio ha seguido con las caídas iniciadas con el paquete de medidas anticrisis y ha bajado un 2,31%, hasta los 1,516 euros. Pero estas bajadas no lo son con respecto a los precios que se tenían hacer por ejemplo un año. Llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 99,38 euros, unos 21,61 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 77,77 euros.

Si la media la hacemos con el precio del día y tomamos este miércoles como referencia, el precio medio del gasóleo se situó en los 1,74 euros el litro. Sin embargo y pese a que la tendencia es lentamente ir a la baja, todavía hay en España algunas estaciones de servicio cuyos precios superan los 2 euros por litro de diésel. En el caso de la gasolina ya no hay ninguna.

¿Dónde están las gasolineras con el precio del diésel más caro?

En el mapa de surtidores, hay varios puntos que aparecen como farolillos rojos ya que en esas gasolineras el litro de gasoil supera los 2 euros. Dos de ellas se encuentran en Ciudad Real, en Badajoz, Baleares, Granada, Guadalajara, Huelva, Murcia, Sevilla y Tarragona.

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