Desconvocada la huelga de gasolineras prevista para el puente de mayo

La huelga prevista en el sector de estaciones de servicio para el puente de mayo han quedado finalmente suspendidas tras el acuerdo alcanzado entre sindicatos y patronal. CCOO de Industria y UGT FICA han confirmado la desconvocatoria de la huelga prevista para los días 30 de abril y 3 de mayo, coincidiendo con uno de los periodos de mayor desplazamiento en carretera.

El entendimiento se ha producido en el marco del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) y permite renovar el convenio colectivo del sector, desbloqueando así un conflicto que amenazaba con afectar a miles de conductores.

Subidas salariales y garantía de IPC

El acuerdo contempla incrementos salariales acumulados del 6,4% durante los tres años de vigencia. En concreto, se aplicará una subida del 3,4% en 2025, del 2% en 2026 y del 1% en 2027, todas con efectos retroactivos desde el 1 de enero de cada ejercicio.

Además, se incorpora una cláusula de revisión que garantiza el IPC real para 2026 y 2027, con un tope del 6% anual y sin posibilidad de revisión a la baja, lo que introduce un elemento de protección frente a la inflación.

Mejora de condiciones laborales

El pacto incluye también una reducción de la jornada anual durante todo el periodo del convenio, junto a mejoras en distintos complementos. El plus festivo aumentará en dos euros a partir de 2026, mientras que el plus de distancia alcanzará los 0,13 euros en 2027.

Por su parte, el quebranto de moneda se fija en 667 euros anuales en 2026 y 2027, y el plus de limpieza tendrá un mínimo de 30 euros. Estas medidas buscan actualizar las condiciones económicas del sector.

Cambios en el ámbito social

En el plano social, el acuerdo introduce modificaciones en la regulación de la jubilación anticipada, facilitando su acceso hasta un mes antes de la edad ordinaria. También se reorganiza el sistema de cobro de primas en cuatro periodos semestrales.

Además, se refuerzan las garantías laborales con la obligación de establecer un periodo de audiencia previa de hasta cinco días hábiles antes de cualquier despido.

Las partes han fijado un plazo máximo de 30 días para cerrar la redacción definitiva del convenio, que permitirá dar estabilidad al sector y evitar nuevas movilizaciones a corto plazo.

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