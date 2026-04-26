VÍDEO: Atresmedia y Atresplayer revalidan su liderazgo digital con más de 22 millones de usuarios

Atresmedia y Atresplayer suman otro mes como líderes en el consumo digital.

El grupo cerró marzo con más de 22 millones de visitantes únicos, ampliando la distancia con su principal competidor. Según los datos de Comscore, la compañía mantiene el liderazgo digital de forma ininterrumpida desde abril de 2016. En marzo crece un 2% respecto al mes anterior y supera los 22 millones de usuarios, con una ventaja del 98% sobre su rival. Esto se traduce en una diferencia de más de 10,9 millones de visitantes únicos sobre su rival.

Atresplayer mantiene el liderazgo

Por su parte, Atresplayer también continúa como líder entre las plataformas digitales, con más de 2,5 millones de usuarios únicos. Supera en un 10% a su principal adversario y en un 23% a la plataforma de la cadena pública.

Un resultado con el que vuelve a situarse en lo más alto, reforzando su apuesta por la calidad, la innovación y la diversidad.

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