Cita previa Renta 2025: cuándo y cómo pedir cita para hacer la Declaración de forma presencial o telefónica

La campaña de la Declaración de la Renta 2025 avanza y se acerca uno de los momentos más importantes para los ciudadanos. Con los plazos ya en marcha, es fundamental que estés pendiente de las fechas clave para cumplir con este trámite dentro del periodo establecido y evitar contratiempos de última hora.

Hay muchas maneras de presentar la Declaración de la Renta 2025. Además de la vía online, también es posible hacer la declaración con ayuda de la Agencia Tributaria, ya sea por teléfono o de forma presencial, aunque en ambos casos es necesario solicitar cita previa.

Opciones para hacer la Declaración de la Renta 2025

Por internet (Renta WEB) : es la opción cada vez más popular. Permite presentar la declaración de forma rápida y cómoda desde casa a través de la web de la Agencia Tributaria. Solo necesitas identificarte con Cl@ve, certificado digital o número de referencia. Es la opción más utilizada por su disponibilidad las 24 horas.

: es la opción cada vez más popular. Permite presentar la declaración de forma rápida y cómoda desde casa a través de la web de la Agencia Tributaria. Solo necesitas identificarte con Cl@ve, certificado digital o número de referencia. Es la opción más utilizada por su disponibilidad las 24 horas. Por teléfono : un funcionario de Hacienda te llamará el día de la cita para confeccionar la declaración contigo. Es una alternativa útil si prefieres ayuda personalizada sin desplazarte. Requiere solicitar cita previa dentro del plazo habilitado.

: un funcionario de Hacienda te llamará el día de la cita para confeccionar la declaración contigo. Es una alternativa útil si prefieres ayuda personalizada sin desplazarte. Requiere solicitar cita previa dentro del plazo habilitado. De forma presencial: puedes acudir a una oficina de la Agencia Tributaria para que un profesional te ayude a realizar la declaración. Es la opción más recomendable para casos más complejos o si tienes dudas específicas. También es necesario pedir cita previa con antelación.

¿Cómo pedir cita para hacer la Declaración de la Renta de forma presencial o telefónica?

Para realizar la Declaración de la Renta con ayuda de la Agencia Tributaria, ya sea por teléfono o de forma presencial, es imprescindible solicitar cita previa. Este trámite puede hacerse fácilmente llamando a los números habilitados por Hacienda, donde deberás identificarte y elegir el día y la hora disponibles.

En el caso de la atención telefónica, un técnico de la Agencia Tributaria se pondrá en contacto en la fecha acordada para realizar tu declaración durante la llamada.

Por su parte, quienes opten por la atención presencial deberán acudir a la oficina asignada el día de la cita con toda la documentación necesaria.

Te recomendamos que no lo dejes para el final, ya que las citas suelen agotarse rápido, sobre todo las presenciales en los últimos días de campaña.

Declaración de la Renta 2025: fechas clave

La campaña de la Declaración de la Renta 2025 cuenta con un calendario marcado por varias fechas clave que debes tener en cuenta si no quieres problemas con la Agencia Tributaria:

29 de abril de 2026 : comienza el plazo para solicitar cita previa para la atención telefónica.

: comienza el plazo para solicitar cita previa para la atención telefónica. 6 de mayo de 2026 : inicio del servicio de atención telefónica para hacer la declaración.

: inicio del servicio de atención telefónica para hacer la declaración. 29 de mayo de 2026 : se abre el plazo para pedir cita previa para la atención presencial en oficinas.

: se abre el plazo para pedir cita previa para la atención presencial en oficinas. 1 de junio de 2026 : comienza la atención presencial en oficinas de la Agencia Tributaria.

: comienza la atención presencial en oficinas de la Agencia Tributaria. 25 de junio de 2026 : fecha límite para presentar declaraciones con resultado a ingresar con domiciliación bancaria.

: fecha límite para presentar declaraciones con resultado a ingresar con domiciliación bancaria. 29 de junio de 2026 : último día para solicitar cita previa.

: último día para solicitar cita previa. 30 de junio de 2026: fin de la campaña de la Renta 2025. Último día para presentar la declaración.

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