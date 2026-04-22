Atresmedia celebra su Junta de Accionistas: "Hemos demostrado, años tras año y en cualquier circunstancia, que se puede liderar con responsabilidad"

Atresmedia ha celebrado hoy su Junta General de Accionistas, en la que se ha dado cuenta de los resultados correspondientes al año pasado. "2025 ha sido, sin duda, el año más exigente de los últimos tiempos, por un contexto complejo y desafiante", ha asegurado el consejero delegado de Atresmedia, Javier Bardají.

A pesar de ello, el grupo ha cerrado con cifras sólidas y manteniendo la posición de liderazgo en el sector audiovisual español, demostrando la solidez de su estrategia y el éxito de su diversificación.

El presidente del grupo Atresmedia, José Creuheras, ha recalcado la fortaleza de su modelo de negocio:"Atresmedia cierra 2025 como una compañía que ha demostrado, una vez más, que su modelo funciona incluso cuando el entorno no acompaña. Un año en el que hemos defendido nuestros ingresos, mantenido nuestra política de retribución al accionista, avanzado en sostenibilidad y reforzado las marcas en las que millones de personas confían cada día. Todo ello en un contexto internacional complejo, con un mercado exigente y frente a dinámicas que nos obligan a estar más alerta que nunca".

"Lo hemos gestionado con la convicción de que las mejores empresas son aquellas que se transforman cuando pueden elegir hacerlo. Sin renunciar a un solo principio. Defendiendo con éxito los rasgos distintivos que definen nuestro proyecto editorial, sin perder de vista que cada decisión debe tener un racional económico y un sentido para la sociedad a la que servimos", ha subrayado Bardají.

En su discurso, José Creuheras ha puesto el foco en el equipo humano: "Quiero reconocer el trabajo de todos nuestros profesionales. Su compromiso con la calidad y la credibilidad es el activo más valioso de esta Compañía".

También ha destacado la capacidad de adaptación del grupo en un mercado en transformación, con la entrada de nuevos competidores globales. "Competimos en un mercado profundamente transformado, con nuevos actores de enorme poder económico y tecnológico. Hemos evolucionado y sabido reconfigurar nuestro modelo. Era nuestra obligación y lo seguirá siendo", ha recalcado Creuheras.

Atresmedia presenta excelentes resultados económicos en 2025

Bardají ha subrayado, además, la ambición del grupo: "No sólo queremos ser el mejor grupo de comunicación de nuestro país, sino también ser el mejor grupo de comunicación para este país. Atresmedia es una organización que ha demostrado, año tras año y en cualquier circunstancia, que se puede liderar con responsabilidad, crecer con disciplina financiera y generar valor sin comprometer lo que somos".

Durante la junta se han aprobado las cuentas anuales. Esas cuentas contemplan un dividendo de 0,18 euros brutos por acción, y otro extraordinario de 0,21 por acción. Sumando el dividendo y la cotización, la ganancia para el accionista se sitúa en torno al 26%.

El Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) ascendió a 133,3 millones de euros y el Beneficio Neto alcanzó la cifra de 96,3 millones.

Conviene recordar que, en 2025, el Resultado de Explotación de Atresmedia superó en 39 millones al del negocio de Mediaset en España, lo que representa la mayor ventaja histórica respecto a su principal competidor desde que cotiza en bolsa.