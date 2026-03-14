La cesta de la compra se dispara desde 2021: los alimentos ya cuestan un 40% más y los expertos creen que los precios han llegado para quedarse

Llenar la cesta de la compra se ha convertido en el gran agujero de la economía familiar en los últimos años. Desde 2021, los alimentos se han encarecido cerca de un 40%, el doble que el conjunto del coste de la vida. En un contexto internacional marcado por conflictos y tensiones en los mercados agrícolas, los expertos advierten de que parte de estas subidas ya no responden a un fenómeno temporal, sino estructural. Ahora mismo la inflación de estos productos sube el 3,2. Los huevos +30,1%, las hortalizas,+15,2%, es lo que más se ha encarecido en el ultimo año. Y estos son precios de justo antes de que estallara el conflicto. Hasta febrero los combustibles líquidos 10,8%, el butano, el propano 6,3% y la gasolina 6,1% incluso estaban bajando. Lo previsto es que los productos energéticos ya en este mes de marzo se encarezcan un 11%.

Para Juan Carlos Higueras, vicedecano de EAE Business School, la situación ha cambiado de naturaleza. “Los precios han subido un escalón más y se han convertido en un problema estructural”, señala. En su opinión, el mercado alimentario ha entrado en una nueva fase en la que los precios suben con rapidez, pero apenas retroceden cuando las tensiones se relajan. Ese fenómeno explica por qué muchos productos no han recuperado los niveles previos a las crisis recientes.

Pérdida de poder adquisitivo

El impacto de esta inflación alimentaria no afecta a todos por igual. Los hogares con menos ingresos destinan una parte mayor de su presupuesto a alimentación, lo que amplifica el efecto de las subidas. El director de Coyuntura de Funcas, Raymond Torres, advierte de que esta dinámica ya está teniendo consecuencias visibles. “Hay una parte de la población que va a sufrir una pérdida de poder adquisitivo”, explica. La respuesta de los consumidores empieza a notarse en el día a día: más compra de marcas blancas, búsqueda constante de promociones o incluso reducción de algunos productos en la cesta. Además, los expertos señalan que el encarecimiento puede seguir trasladándose al consumidor en los próximos meses si continúan las tensiones en los costes de producción.

Del campo al supermercado: los costes siguen subiendo

Una parte importante de la subida de precios se explica por lo que ocurre en origen. Desde el inicio de la ofensiva de EE.UU a Irán , los costes del campo han aumentado cerca de un 30%, impulsados sobre todo por el encarecimiento de la energía, el transporte y los fertilizantes. En el caso de los abonos, algunos agricultores denuncian que su precio casi se ha duplicado en apenas una semana, un incremento que termina trasladándose al precio final de los alimentos.Según estimaciones de analistas, si esta tendencia continúa, hacer la compra podría encarecerse hasta un 7% adicional en los próximos meses. Los primeros efectos ya se empiezan a notar especialmente en los productos frescos. Frutas y verduras están registrando subidas rápidas en los mercados mayoristas y minoristas. En algunos casos, tomates, pimientos o berenjenas han llegado a subir cerca de un euro por kilo en apenas una semana, lo que está cambiando incluso la forma de comprar: cada vez más consumidores optan por adquirir estas verduras por piezas en lugar de por kilos completos para ajustar el gasto.

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