¿Quién paga los daños de las viviendas, cómo recuperar la documentación y qué derechos tienen los trabajadores afectados por los incendios?

Una vez controlada la emergencia, comenzarán las dudas para miles de afectados, quién se hará cargo de los daños materiales, qué ocurre si se ha perdido toda la documentación y qué derechos tienen quienes no pueden acudir a su puesto de trabajo.

¿Quién cubre los daños de las viviendas?

En el caso de las viviendas, la cobertura de los daños dependerá, en primer lugar, de si el propietario cuenta con un seguro de hogar y de las garantías que tenga contratadas. Será la compañía aseguradora la encargada de tramitar la indemnización. Para ello, enviará un perito que evaluará el alcance de los daños sufridos por el inmueble y por los bienes asegurados. A partir de ese informe, la aseguradora determinará la cuantía de la compensación, siempre dentro de los límites y coberturas establecidos en la póliza.

¿Qué hacer mientras tanto?

Mientras se inicia ese proceso, los expertos recomiendan recopilar toda la información posible. Siempre que las autoridades permitan acceder al inmueble y sea seguro hacerlo, es aconsejable realizar fotografías y vídeos de los desperfectos, conservar facturas de los bienes dañados y guardar cualquier documento que pueda servir para acreditar las pérdidas sufridas. Esta documentación será de gran ayuda durante la tramitación de las reclamaciones y de las posibles ayudas públicas.

¿Cómo recuperar documentación?

Uno de los principales problemas para muchas familias es que esa documentación también puede haber desaparecido en el incendio. En esos casos, los afectados pueden solicitar de forma gratuita información registral sobre sus inmuebles a través del portal habilitado por el Colegio de Registradores. Esta documentación permitirá acreditar la titularidad de las viviendas y facilitar la gestión de las ayudas o de otros procedimientos administrativos relacionados con la emergencia.

A estas actuaciones se sumarán las medidas que apruebe el Gobierno para paliar las consecuencias del incendio. Entre ellas, la declaración de zona catastrófica por una emergencia de protección civil, que permite poner en marcha un paquete extraordinario de ayudas económicas destinadas tanto a particulares como a empresas y ayuntamientos afectados.

¿Y si no se puede ir a trabajar?

Las consecuencias del incendio también alcanzan al ámbito laboral. Muchos trabajadores no pueden acudir a sus puestos debido a las evacuaciones, al corte de carreteras o a la imposibilidad de acceder a sus centros de trabajo. La legislación contempla un permiso retribuido de hasta cuatro días cuando la ausencia esté motivada por circunstancias derivadas de fenómenos meteorológicos adversos o de situaciones de emergencia que impidan el desplazamiento o supongan un riesgo para la seguridad.

¿La empresa puede tramitar un ERTE?

Si la situación se prolonga más allá de ese periodo, la relación laboral puede pasar a otras fórmulas previstas por la normativa, como permisos no retribuidos o expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), siempre que concurran las circunstancias legales necesarias y la empresa los tramite conforme al procedimiento establecido.

Además, el Ministerio de Trabajo estudia la aprobación de nuevas medidas para facilitar la protección de los trabajadores afectados por los incendios, incluyendo posibles bonificaciones y mecanismos extraordinarios de apoyo tanto para empleados como para empresas que hayan visto interrumpida su actividad por la emergencia.

Con la extinción del fuego comienza una nueva etapa para los afectados. A la reconstrucción de viviendas y negocios se suma un complejo proceso administrativo en el que seguros, ayudas públicas y medidas laborales serán determinantes para acelerar la recuperación de las zonas afectadas.