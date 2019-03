La CEOE deja en manos del Gobierno la reforma laboral ante la falta de acuerdo

"Yo creo que tiene que legislar, visto cómo está, para qué vamos a andar con más paños calientes. Esto es marear la perdiz. Aunque la voluntad y la intención están ahí, las posturas están bastante alejadas", ha subrayado Fernández, que ha recordado que sindicatos y empresarios no llevan negociando ocho días, sino dos años, sin que hayan sido capaces de llegar a un acuerdo.

Preguntado entonces por el motivo de que hayan pedido más tiempo al Gobierno para negociar, el vicepresidente de la CEOE ha declarado que siempre se intenta dar oportunidades al acuerdo, pero ha insistido en que es "pesimista" sobre las posibilidades de que éste pueda alcanzarse.

"Hemos intentado llegar a acuerdos con los sindicatos, pero no estamos llegando a pactos importantes para la reforma laboral que está pidiendo todo el mundo, que piden empresarios, trabajadores y que se nos pide desde Europa", ha subrayado el vicepresidente de la CEOE.

El dirigente empresarial ha destacado que las relaciones entre las organizaciones empresariales y los sindicatos "son buenas, como no lo han sido nunca", pero entiende que la postura que están defendiendo es equivocada y que deben "entrar en la modernidad y el cambio" que se les ofrece desde la patronal.

Fernández ha recordado que ambas partes han conseguido pactos de mínimos, ya "amortizados", en temas como los festivos o el absentismo laboral, pero ha precisado que esto no es suficiente para llevar a cabo la reforma laboral profunda que necesita España y que pasa necesariamente por introducir cambios en contratación y negociación colectiva. "Creo que el Gobierno no va a tener más remedio que legislar una nueva contratación. Tiene que hacer un cambio profundo del mercado de trabajo porque, si no lo hace, seguiremos con esos 5,3 millones de parados", ha asegurado el vicepresidente de la patronal española.

"No se pueden pagar de 45 días cuando el negocio va mal"

En este sentido, Arturo Fernández ha insistido en la necesidad de poner en marcha un nuevo contrato indefinido, con una indemnización por despido improcedente de 20 días por año trabajado, con un límite de un año, y de que las empresas puedan congelar los salarios de sus trabajadores durante este año y el próximo. "No hay que pensar que por tener una nueva legislación laboral y un contrato de 20 días mañana vayamos a crear empleo, pero es sentar las bases de un futuro, para poder pensar en contratar", ha puntualizado Fernández, que ha denunciado que cuando las empresas van mal no pueden pagar despidos de 45 días porque tendrían que cerrar.

En cuanto a la subida fiscal aprobada por el Gobierno, el presidente de los empresarios madrileños entiende que al presidente, Mariano Rajoy, "no le ha quedado más remedio" que ponerla en marcha después de ver las cuentas, aunque ha confiado en que no se produzcan nuevos incrementos impositivos. Sobre la posibilidad de que Madrid rebaje el tramo autonómico del IRPF, ha dicho que si las cuentas de la comunidad lo permiten, "bienvenido sea" el recorte.

Por último, Arturo Fernández ha reconocido sentir una "envidia sana" de Alemania, que ha elevado su crecimiento económico un 3% en 2011 y ha reducido su déficit al 1%. "En Alemania han prosperado tanto y tan deprisa porque han hecho los deberes mejor que nosotros. Un país prospera cuando sindicatos y empresarios forman equipo. ¿Por qué no ocurre aquí? No lo sé", ha subrayado.