Caravanas y furgonetas camperizadas se convierten en una opción para vivir ante la escasez de vivienda

Caravanas, camionetas camperizadas y hasta un autobús habilitado como vivienda. Este tipo de vehículos prolifera en el sur de Tenerife, en municipios como Arico, Arona o Granadilla de Abona ante la falta de vivienda asequible en la isla. Una alternativa al problema de habitabilidad por los altos precios de los alquileres, sobre todo en zonas turísticas. La opción de compra también se ha convertido en prohibitiva: los precios son muy elevados y afrontar una hipoteca es imposible para muchos ciudadanos.

Evelyn es una joven que trabaja en una cafetería en el norte de Tenerife, hoy está pasando unos días de descanso en una furgoneta camperizada. Nos cuenta que le gusta este modo de vida, aunque no es del todo cómodo, "te puedes adaptar perfectamente a vivir aquí". "Es una opción válida. Bastante más económica, no pagas alquiler, ni intereses", nos cuenta Evelyn. Además, lo tiene claro: "Si ahora mismo tuviese que buscar un alquiler o comprar una vivienda, no podría". La joven asegura que optaría por una caravana, parecida a la que ahora tiene en alquiler por unos días, pero más preparada y completa.

"Sería suficiente para mi familia, mi pareja y mi perro", dice Evelyn que se encuentra en la costa de El Médano, una zona turística en donde los últimos años ha aumentado la presencia de este tipo de vehículos.

Normativa para controlar la situación

En muchas zonas se ha convertido en un problema, por eso el Cabildo de Tenerife trabajar en normativas para controlar esta situación. El primer ayuntamiento de la isla en pedir ayuda al Cabildo para regular el problema ha sido el de Arico. Desde aquí se ha pedido habilitar zonas destinadas a este tipo actividad de ocio que tanto ha crecido en muchas zonas de España.

Otro de los lugares donde se ha localizado gran número de caravanas es en Costa del Silencio, en el municipio de Arona. Lugares de costa repletas de furgonetas camperizadas e, incluso, hemos visto un enorme autobús convertido en vivienda. Con las ventanas cubiertas con mantas y por fuera, en el solar, dos coches (posiblemente de los propietarios del bus-vivienda), una bicicleta y enseres varios. Muy cerca está Evely con su furgoneta, su pareja y su perro. Asegura que comprar un vehículo de estas características puede costar poco más de 40.000 euros, mucho más barato que un mini piso. Además, insiste, "te da la libertad de moverte. Un día estás en un sitio y otro día, amaneces en otro lugar".

