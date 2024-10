Los pisos de alquiler vuelan: "Tenemos lista de espera de 2.000 personas para alquilar uno"

Hay miles de candidatos para un piso. Esto es lo que pasa en una inmobiliaria cuando publican un anuncio: "En 20 minutos podíamos tener 200 llamadas. No damos abasto". Nos lo cuenta Daniel, de la Inmobiliria Inmho, en Barcelona. Reciben una tromba de mensajes diariamente.

"Al día podemos recibir unas 300 solicitudes. Todo esto son clientes que tenemos que contactar", asegura. Ya casi no publican ofertas de alquiler en la plataforma. Ya no es solo el precio, es que no tienen pisos para ofrecer, no entran viviendas. En esta inmobiliaria tienen una lista de espera de 2000 personas "para alquilar un piso al precio que sea y donde sea", nos dice. Dependiendo de los requisitos del propietario (que cada vez son más) seleccionan a las personas.

Alquilar un piso es como "los juegos del hambre"

Al otro lado hay una competición de inquilinos. "Unos juegos del hambre, la verdad", así lo define Teresa. Tiene 25 años, actualmente está viviendo con su amiga en Madrid, se va turnando de casa en casa, porque no encuentra casa. Lleva meses buscando. En Barcelona encontramos a Claudia, de 27 años. También está desesperada buscando porque "está todo carísimo. Estoy todo el día llamando", nos dice resignada.

Primero encontrar uno "que lo pueda pagar y no se lleva el 70% de mi sueldo", dice Teresa. Luego hay que llamar rapidísimo y ser de los primeros para lograr conseguir una visita y que no te lo quiten antes, claro. Ese es el problema, que muchos "llamaba preguntando por el piso que acaban de publicar", pregunta Claudia. El anuncio no dura ni unos minutos. "Justo lo hemos alquilado esta mañana", le responden de otra inmobiliaria. Los pocos pisos que salen al mercado, vuelan. A Teresa le ha ocurrido incluso de presentarse en la cita para ver el piso, llamar al agente porque no aparece y que le digan: "ya lo alquilamos hace dos días".

En 20 minutos recibimos 200 llamadas para un piso

Y todavía queda pasar el casting del casero. Conscientes de la demanda y de la cantidad de gente interesada en una vivienda, los propietarios cada vez piden más requisitos. "Prefieren una pareja, que sean funcionarios", nos cuenta Daniel. Teresa ya no sabe qué hacer ni cuando va a conseguir un lugar donde vivir, con la cantidad de condiciones que le exigen: "Estudio de solvencia, contrato indefinido, ganar más de 2000 euros". El alquiler se come más del 40% del salario.

Las dos llevan meses buscando, con llamadas diarias, varias visitas a pisos y siempre la misma llamada "Comentarte que desafortunadamente el propietario no ha aceptado vuestra solicitud". Ambas siguen esperando esta llamada: "Habéis tenido suerte, vosotros sois los elegidos", casi como si les tocara la lotería. Porque en eso se está convirtiendo conseguir alquilar un piso: en una suerte. Un 66% de personas entre 18 y 34 años siguen viviendo con sus padres. No pueden emanciparse por los elevados precios.

