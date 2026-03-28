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VACACIONES SEMANA SANTA

Canarias destino estrella para nuevos turistas y para los de siempre

Las islas se convierten esta Semana Santa es lugar de refugio para los que buscan unas vacaciones sin sobresaltos

Imagen de archivo de la playa de las Canteras, en Las Palmas de Gran Canarias

Canarias destino estrella para nuevos turistas y para los de siempre | Europa Press

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Gracia López
Publicado:

El archipiélago espera colgar el cartel de "completo" en los días clave de la Semana Santa, tanto en hoteles como en terrazas y restaurantes. A día de hoy, las reservas están sobre el 80 %, pero los empresarios del sector ya han lanzado ofertas de última hora que, aunque disminuyan la rentabilidad, garantizarán que se ocupen todas sus camas. "Hemos bajado los precios para compensar a nuestro cliente el incremento de los billetes de avión, que es donde más se está notando el coste de la guerra", nos lo cuenta Manuel Siverio, director del Hotel El Tope en Puerto de la Cruz, Tenerife, donde esperan superar los datos del año pasado.

Turistas nacionales y centroeuropeos en Canarias

Al mercado tradicional de estas fechas, que suele ser el nacional y el local, se suman los procedentes de Centroeuropa que vienen buscando buen tiempo, especialmente este año que el invierno se resiste a marcharse en casi todo el continente. Pero la guerra está provocando un cambio en las preferencias de otros mercados que en Semana Santa buscaban destinos como Turquía, Túnez o Egipto y que con la situación mundial actual optan por unas vacaciones sin sobresaltos. "Hemos notado un aumento de turistas de Italia, por ejemplo, que en esta fecha no eran clientes habituales de Canarias", nos lo cuenta Sigvald Karlsen, jefe de ventas del hotel Barceló Santa Cruz, quien asegura que en los 25 hoteles de la cadena en Canarias están ya casi al 100 % de ocupación.

Vuelos y hoteles más caros

Vamos a pagar más por los vuelos, entre un 20 y un 30 % sobre los precios de antes de la guerra, y lo van a notar especialmente los que todavía no tengan billete de vuelta porque el combustible de esos aviones ya tendrá el recargo que impone el conflicto de Oriente Medio. También pagaremos más por los hoteles; las tarifas se han incrementado entre un 5 y un 10 % en las islas con respecto al año pasado. Y, por supuesto, nos va a costar más comer en la calle o repostar el coche de alquiler. En total vamos a desembolsar un 13 % más que el año pasado. En 2025 pagamos unos 475 euros por persona en las vacaciones de Semana Santa; este año la media sube hasta los 538. Pero a pesar de todo, cuesta renunciar a unas merecidas vacaciones porque ni los precios por las nubes nos quitan las ganas de viajar.

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