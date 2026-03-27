El campo se enfrenta a una crisis que lo devuelve a hace 10 años: "Nos chantajean con el precio de la leche en el peor momento"

"Solo al mes perderé 5.000 euros si se baja el precio de la leche, además de pagar 4.000 euros más, por el incremento de los costes de producción. Es insostenible", denuncia Roberto López, un ganadero de Lugo. Es el resumen perfecto de lo que siente el sector. Los ganaderos gallegos aseguran que, en pleno 2026, la situación es muy similar a la que vivieron hace 10 años: la viabilidad de sus explotaciones está en riesgo.

Las grandes industrias del sector han impuesto nuevas condiciones de contrato que han sido calificadas como "chantaje" por los propios ganaderos, "en el peor momento".

"No podemos aceptar una rebaja de 9 céntimos por litro. Eso significa perder dinero y, con estos costes, simplemente no podemos seguir", denuncia Roberto. "Esto no es negociable, es una imposición que nos lleva a la ruina. Si seguimos en esta línea, muchas explotaciones no lo van a resistir".

El desespero es tal que muchos productores, concentrados frente a una industria láctea en Lugo, tiraron esta mañana cartones de leche. "Es más rentable tirarla que venderla a estos precios", afirman.

"No nos están dando opción", asegura Noelia Rodríguez, presidenta de la Asociación de Gandeiros e Gandeiras Agromuralla. "Están presionando de manera brutal. Nos dicen que si no aceptamos, simplemente no habrá leche que vender. Es un chantaje directo. Nos están obligando a firmar contratos ofreciendo precios por debajo de lo que nos cuesta producir".

Los precios de producción, que hasta hace poco se mantenían alrededor de los 45 céntimos por litro, han subido a más de 50 céntimos debido al encarecimiento del gasóleo, los fertilizantes y la electricidad. A pesar de este incremento en los costes, las industrias han reducido el precio de la leche, proponiendo pagos de 38 a 40 céntimos por litro. Según los ganaderos, esta diferencia de entre 9 y 15 céntimos por litro no es sólo una pérdida económica, sino un ataque directo a su supervivencia.

"Lo que está pasando hoy es peor que lo que vivimos hace 10 años", apunta Javier Regueiro, un ganadero de Lugo. "El precio de la leche sigue bajando, pero los costes no paran de subir. ¿Qué futuro tenemos si no podemos cubrir ni siquiera los gastos más básicos? Las explotaciones familiares están condenadas si esta situación continúa".

A lo largo de las últimas semanas, muchos ganaderos han tomado la decisión de abandonar, viendo cómo la viabilidad de sus explotaciones se desvanece. "Granjas que desaparecen no volverán nunca", alerta Antonio Fernández, otro ganadero lucense. "Lo peor de todo es que no sabemos hasta dónde llegarán los precios", concluye.

El modelo de ganadería en Galicia, basado en explotaciones pequeñas y sostenibles, se enfrenta a una amenaza directa. "No queremos un modelo de ganadería industrial que ponga en peligro nuestro entorno y nuestras tierras. Queremos seguir trabajando en nuestras granjas, con respeto por el medio ambiente, pero para eso necesitamos precios justos", defiende Roberto López.

El 1 de abril, muchos ganaderos gallegos tendrán que decidir si firman los nuevos contratos, con una rebaja o si se quedan sin proveedor que le compre su mercancía. "No vamos a quedarnos callados. Esta es nuestra tierra, nuestro trabajo, y lucharemos por ello hasta el final", sentencia Noelia Rodríguez.

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