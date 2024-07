El calvario de desheredar a un hijo: motivos legales, trámites y legislación

La ley recoge tres motivos para desheredar a un hijo o hija: negar el alimento a los familiares, el maltrato de obra o palabra o la indignidad. El problema es que en muchas ocasiones demostrarlo resulta muy complejo. Notarios, abogados y magistrados abogan por la libertad de hacer testamento. El Código Civil, redactado hace más de 135 años, recoge la norma como legítima "la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos forzosos". Hijos, cónyuge o descendientes directos que, por el mero hecho de llevar un apellido, tienen que recibir hasta dos tercios del patrimonio.

La mayoría de personas acaban descartando el proceso de desheredar a estas personas, casi siempre doloroso, y solo un 1% lo intenta.

[[H2:El dolor de una madre]

Juani, de 60 años, lleva dos décadas sin relación con sus hijas. Ellas no quieren retomar la relación que se fue rompiendo después de que se divorciaran sus padres y, además de dejarla sola en numerosas ocasiones, la han despreciado. "Se ve que nunca he sido para ellas una buena madre a pesar del esfuerzo", dice con dolor. Esa es la situación que la lleva a no querer que sus dos descendientes reciban nada de ella. Ante la ley, así lo recoge el código civil, a ellas les corresponde hasta un 66% de su patrimonio. Y Juana tiene dos casas en propiedad, una de ellas en la playa, que tendrían que ser para sus hijas.

"El que hace testamento pierde su libertad", reconoce el notario Alfonso Madridejos. "Las familias ya no son lo que eran", añade, e insiste: "La casuística es muy diversa, lo lógico es que haya padres que quieran dejar mayor patrimonio los hijos que mejor se han portado, que mejores cuidados les dan dado cuando lo han necesitado". Esto es cada vez más frecuente por el aumento en la esperanza de vida.

Por otro lado, hay padres que sufren un verdadero maltrato, tal y como cuenta Marcelo Cornellá, defensor del mayor: "¿Por qué si no quieren saber nada de los padres en vida tienen que reclamar sus bienes cuando mueren?". Eso es lo que algunos expertos piden que se modifique. Juani está buscando la formula para que no les llegue nada y está convencida de que, aunque ni siquiera le han permitido conocer a sus nietos, "cuando muera vendrán a por lo que les corresponde" Por eso lo que quiere es vender sus viviendas en "nuda propiedad" para así seguir disfrutando de ellas hasta que fallezca y sus hijas se encuentren con que ya tienen otros propietarios

Carmen García, abogada, asesora a personas mayores para indicarles cuál es la mejor opción para decidir a quién les dejan sus bienes. Atiende en su despacho de Vigo a Carmen, con 88 años es dependiente y quiere que su piso lo herede la persona que la cuida y no sus sobrinos, que ni siquiera tienen trato con ella desde hace años y que ya quisieron internarla en una residencia. La letrada se ha convertido en su albacea para así hacer que se cumpla la ultima voluntad de Carmen porque, si no, directamente sus bienes irían a sus sobrinos, que "no saben nada de ella".

Por todo ello, piden tener la libertad de decidir a quién llega su legado.

