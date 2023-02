Calendario laboral febrero 2023: días festivos y puentes

El calendario laboral de 2023 viene cargado de días festivos que nos permiten un merecido descanso más allá de los días libres o de vacaciones. En él se recogen todas las fiestas de ámbito laboral que tienen lugar en cada comunidad y también las que se celebran a nivel estatal. El calendario laboral de 2023 se publicó a finales del pasado año, como es habitual, y es competencia del Ministerio de Trabajo.

Si has llegado hasta aquí para ver si en el calendario laboral de febrero hay algún día festivo, sentimos decirte que el segundo mes del año no tiene ninguno a nivel nacional. Cada año son 14 los días festivos que se establecen en España y el calendario laboral de 2023 no iba a ser menos. Ocho de ellos son de carácter fijo y coinciden en todos los territorios y otros cuatro sustituibles pero, por desgracia, ninguno de ellos cae en febrero.

Los días festivos que deja el calendario laboral de febrero

Aunque acabamos de ver que no habrá ningún día festivo común en el calendario laboral de febrero, sí habrá algunos lugares que puedan disfrutar de un día libre en este mes tan peculiar de tan solo 28 días. A nivel autonómico, hay una comunidad que celebra su día. Se trata del Día de Andalucía. Cada 28 de febrero se conmemora el día en el que, en el año 1980, se celebró el referéndum por el que Andalucía se constituye como comunidad autónoma, con plenas competencias y con su propio gobierno. Este día festivo coincide en martes en este año y estará lleno de actividades como la entrega de las Medallas de Andalucía y muchas otras.

Otro día festivo autonómico tendrá lugar el 21 de febrero en Extremadura. Allí han decidido que el Martes de Carnaval sea uno de sus dos días feriados propios. Las provincias de Cáceres y Badajoz tendrán en ese martes un día de fiesta pero no serán las únicas.

Carnaval y otros días festivos de febrero 2023

El Martes de Carnaval es uno de los días festivos que más se repiten en el calendario laboral a nivel local por toda España. En Galicia, por ejemplo, es el día más escogido por los ayuntamientos de las cuatro provincias para establecerse como festivo local, tanto en las ciudades como en los pueblos más pequeños. También es festivo en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria o en águilas, lugares donde el Martes de Carnaval se vive a lo grande. En la ciudad de Cádiz el día de fiesta será unas horas antes, el lunes 20 de febrero.

A estas celebraciones hay que sumar otra que va unos días antes. Estamos hablando del 2 de febrero, día festivo en la isla de Tenerife debido a la celebración de la festividad de la Virgen de la Candelaria, patrona de Canarias y una de las fiestas con más tradición de todo el archipiélago canario.