El buen tiempo atrae a muchos turistas a destinos de costa esta Semana Santa

Es la primera escapada del año para muchos. El sol, la gastronomía y el mar son los ingredientes de las vacaciones perfectas para los turistas que han elegido pasar sus vacaciones cerca de la playa. Destinos de costa, cuelgan el cartel de completo.

Algunos restaurantes, como Portolito en la playa de las Arenas, en Valencia, nos explica que "esto es lo más parecido a un mes de julio, hay muchísima gente". Los hosteleros notan que el buen tiempo ha atraído a muchas familias a última hora: "No son tanto reservas, es sobre todo que la gente se anima con el sol a comer día fuera y nos llenan las mesas". Hay otros que incluso tienen a gente esperando para conseguir mesa: "Tenemos lista de espera estos días todo lleno".

En los hoteles se nota que había ganas de desconectar. Las habitaciones están ocupadas, aunque en muchas instalaciones no lo parece. La mayoría de huéspedes aprovecha su estancia para disfrutar de estas temperaturas fuera de la habitación, disfrutando del ocio. En el Hotel Las Arenas, situado a pie de playa, Elena Izquierdo nos explica que llevan meses al completo: "Teníamos esta semana reservada al 100% desde hace mucho tiempo". Asegura que hay tanto perfil nacional como internacional buscando descansar unos días: "cincuenta, cuenta, mitad nacional, mitad extranjero".

Según la Patronal Hotelera HOSBEC, la media de ocupación se sitúa en el 82,4% en la Comunidad. También en la Costa Blanca las cifras acompañan: "La Costa Blanca y la zona sur de la provincia de Alicante tiene una ocupación en el entorno del 72,4% mientras que la provincia de Valencia roza el 84% y la de Castellón supera ya el 80%". Según explican: "La buena climatología y el efecto 'staycation' o vacaciones de proximidad ha propiciado estos buenos datos de actividad hotelera".

Si preguntamos a los afortunados que tienen estos días vacaciones, nos encontramos planes de todo tipo. Desde familias que optan por momentos tranquilos, hasta gente que aprovecha para ir de concierto, festivales, o turismo gastronómico. Opciones hay muchas y ganas de desconectar todavía más: "Ha sido un invierno largo, ha sido salir el sol y lanzarnos a movernos". Otros han optado por un viaje "express", una opción más económica que ayuda también a poner la mente en 'off': "Hemos cogido el tren desde Madrid y hemos dicho, vamos a comernos una paella". Sea como sea, la sonrisa se dibuja en los que disfrutan hoy de unos días de descanso.

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