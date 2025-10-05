El brunch gana adeptos: ha aumentado este verano casi un 28% respecto a 2024

Tostada con aguacate, huevo poché y una deliciosa crema holandesa. O si eres más de dulce, unas riquísimas tortitas con sirope y frutas naturales. El famoso brunch, también conocido como desayuno tardío, ha llegado a Barcelona para quedarse. Cada vez son más los locales que apuestan por esta fórmula: una fusión entre el desayuno y la comida. Sitios en los que puedes encontrar desde hamburguesas y huevos benedictinos hasta croissants y bollería casera de alta calidad, pero siempre con un toque especial. Los puedes acompañar de café o de un cóctel matutino como las mimosas, los bloody marys o martinis espresso.

El horario es bastante concreto; empiezan alrededor de las 9 de la mañana, a modo de desayuno, y se alarga hasta la hora de comer. Un ejemplo más de la globalización, y es que los horarios de las comidas están cambiando. Para muchas personas se ha convertido en un ritual de fin de semana. Días de descanso en los que te despiertas tarde y no te da tiempo a desayunar. O prefieres directamente comer pronto. La propuesta conquista gente de todos los públicos y agrada tanto a los locales como a los turistas.

En Berry Brunch, un local de moda ubicado en pleno centro de Barcelona, puedes encontrar producto de proximidad, platos saludables, pero con un toque original. "Intentamos que sea un brunch en cinco sentidos, que la comida obviamente esté presente con una calidad extraordinaria, pero no olvidemos, por ejemplo, nuestros gorros o nuestras fotografías en un lugar temático", nos explica Iván, su propietario.

Con sabor internacional, este tipo de comida se convierte en una experiencia que cada vez está más presente en los establecimientos de las grandes ciudades. Con diferentes estilos, temáticas y oferta de platos, el desayuno tardío está de moda y los hosteleros lo saben.

En España, este almuerzo a media mañana de cuchillo y tenedor ha aumentado este verano casi un 28% respecto al año pasado; así lo muestran los datos de un estudio de Delectatech, una empresa especializada en análisis de datos. También evidencia que los tardeos están de moda. Ha incrementado su relevancia un 38% respecto al verano de 2024.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.