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El boom del merchandising cofrade: la Semana Santa se vive todo el año

Tiendas especializadas han logrado transformar la devoción en una forma de cultura pop, donde la tradición convive con la creatividad y la modernidad.

El boom del merchandising cofrade: la Semana Santa se vive todo el año

El boom del merchandising cofrade: la Semana Santa se vive todo el año

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Marta Ojeda
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La Semana Santa no termina cuando se recoge el último paso. Cada año son más los que quieren seguir sintiéndola o llevarse un pedacito de ella a casa. Para todos aquellos, hay tiendas donde esto, es posible.

Lo que antes era una simple estampita, hoy se ha transformado en todo un universo de productos: pulseras, insignias, camisetas, calcetines, gorras, colgantes, pines, tazas o figuras. Incluso recreaciones de pasos que permiten montar una pequeña procesión en casa. Es, sin duda, el reflejo de cómo lo cofrade ha llegado a la cultura pop con ideas cada vez más originales.

Firmas como Pepe Pinreles o Artabán han sabido entender este cambio. "No se trata solo de vender, sino de emocionar, de hacerlo con corazón", señala Juan Carlos Picchi, uno de los fundadores, a Antena 3 Noticias. Para él, se trata de crear productos que conecten con una forma de sentir muy arraigada, pero que también evoluciona con el tiempo. Porque el público es cada vez más amplio: cofrades de toda la vida, coleccionistas, jóvenes y familias enteras que encuentran en estos artículos una manera cercana de vivir la tradición.

Basta con darse una vuelta por una de sus tiendas para escuchar acentos de toda España y comprobar que la Semana Santa traspasa fronteras. Vienen de ciudades como Toledo, Barcelona, Madrid, Valladolid, o Zaragoza para llevarse un pedacito de esta tradición única.

Basta con darse una vuelta por una de sus tiendas para escuchar acentos de toda España y comprobar que la Semana Santa traspasa fronteras. Cada año llegan personas de ciudades como Toledo, Barcelona, Madrid, Valladolid, Zaragoza o Salamanca, buscando algo más que un recuerdo: una manera de seguir conectados con esta tradición única durante todo el año.

Las hermandades también han entendido este momento. Cuidan su imagen, su marca y su presencia, conscientes de que el merchandising es una vía directa para llegar a nuevas generaciones. Una forma de mantener viva una tradición que no deja de reinventarse sin perder su esencia. Porque la Semana Santa no es solo una fecha en el calendario. Es una forma de vivir. Y ahora, también, una forma de sentirla cada día.

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