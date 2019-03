El boicot a los productos catalanes y la reacción en cadena que provoca

Si hablamos de una conocida pizza catalana, seguro que no hace falta decirles más. Pero, ¿saben de dónde viene el tomate con el que se hace? Pues de aquí, a 800 kilómetros. Es Miajadas, en Cáceres. Y no sólo el tomate porque "la harina es de aquí de Extremadura y la carne es también producida aquí en la dehesa de Extremadura. Osea que la Pizza de Cataluña no tiene más que el nombre".

2,3 millones de toneladas del tomate que se produce aquí va a empresas catalanas por eso los agricultores manifiestan " Si nos cortan este sector, estamos acabados. Podemos cerrar e irnos".

Boicotearles a ellos, dicen, es boicotearse a sí mismos.

Pero hay muchos más ejemplos. La materia prima del cava catalán está en el Penedés. Pero las botellas se fabrican en Zaragoza. Y los estuches de madera, en Castellón.

Luis tiene un restaurante en Madrid y ya lo está notando, porque "los clientes me piden cada vez menos cava y más champán " asegura el propietario.

Hay casos de pequeños empresarios que cuando estaban a punto de echar el cierre por el boicot empresas como esta de botes de cristal, en Sevilla, le ha echado una mano.

Porque aunque no nos demos cuenta cuando dejamos de comprar algo hay una reacción en cadena.