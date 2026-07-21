Aena subasta una avioneta abandonada en Sevilla: el precio de salida es de 10 euros

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) ha iniciado la subasta pública de una avioneta abandonada en el aeropuerto de Sevilla, que sale a la venta con un precio de salida de 10 euros. Así consta en el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.

La aeronave objeto del presente procedimiento de subasta es del tipo Piper PA-23 151/160 Apache, tal y como recoge el citado anuncio. Además, el objetivo de esta puja es dar salida a una aeronave que ocupa espacio en situación de presunción legal de abandono, ya que desde que apareció nadie le ha reclamado.

El Piper PA-23, conocido como Apache y posteriormente Aztec, es un avión bimotor monoplano. Fue la primera aeronave de dos motores construida por la compañía estadounidense Piper Aircraft y el primer vuelo del prototipo fue el 2 de marzo de 1952.

Una subasta en el aeropuerto de Sevilla

En cuanto al plazo para la presentación de ofertas vendrá determinado en la licitación de la subasta. La apertura de las mismas tendrá lugar en el aeropuerto de Sevilla en una fecha que se comunicará a los ofertantes finalizado el plazo de presentación.

Para tomar parte en la subasta es necesario seguir los pasos y cumplir con los requisitos que se especifican en el Pliego de Condiciones que se podrá solicitar a través del correo electrónico: svq.economico.compras@aena.es.

Procedimiento legal previo a la subasta

Antes de subastarla públicamente, Aena ha completado un proceso legal para intentar saldar las deudas acumuladas por estacionamiento y tasas aeroportuarias. Cuando estos intentos no obtienen respuesta por parte del propietario registrado, el aeropuerto puede declarar oficialmente el abandono de la aeronave.

Este procedimiento administrativo no es extraño en los aeropuertos españoles cuando los propietarios de las avionetas no retirar sus aparatos de las instalaciones tras un largo periodo de inactividad.

¿Qué pasa si nadie compra la avioneta?

En el caso de que la subasta no encuentre comprador, Aena tiene previstas varias alternativas para gestionar la aeronave abandonada. Si la puja queda desierta, la avioneta se venderá a una empresa especializada en reciclaje de materiales aeronáuticos, tal y como apunta el 'Diario de Sevilla'. Otras opciones contempladas es donarla a instituciones educativas o museos de aviación.

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